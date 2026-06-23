Robert McCall powraca, by po raz kolejny wymierzyć sprawiedliwość tym, którzy stoją ponad prawem. Kultową rolę powtarza laureat Oscara, Denzel Washington. Film "Bez litości 2" zostanie dzisiaj wieczorem pokazany w telewizji i bez wątpienia dostarczy masy skrajnych emocji.

"Bez litości 2": kultowy film akcji z Denzelem Washingtonem

"Bez litości 2" z 2018 roku to kontynuacja przeboju kinowego. Laureat dwóch Oscarów i dwóch Złotych Globów, Denzel Washington, powraca jako Robert McCall. Ten nieustraszony i inteligentny samotny bohater znów, w charakterystyczny dla siebie sposób, musi walczyć o sprawiedliwość. Ale tym razem to sprawa osobista.

Robert McCall, były agent wywiadu, prowadzi pozornie spokojne życie w Bostonie, pracując jako kierowca i pomagając ludziom, którzy nie mogą liczyć na wsparcie systemu. Mimo emerytury wciąż kieruje się własnym kodeksem moralnym, interweniując tam, gdzie prawo okazuje się bezsilne. Sytuacja zmienia się dramatycznie, gdy ginie Susan Plummer - jego wieloletnia przyjaciółka i dawna współpracowniczka. McCall rozpoczyna prywatne śledztwo, które szybko prowadzi go do niebezpiecznego spisku obejmującego byłych agentów i skorumpowanych zabójców. Wkrótce okazuje się, że wróg doskonale zna jego przeszłość, a walka o prawdę staje się wyjątkowo osobista.

Reżyserii thrillera "Bez litości" i drugiej odsłony tej wciągającej historii podjął się Antoine Fuqua - amerykański reżyser i producent, który ma już w dorobku kilka przebojów kinowych: "Król Artur", "Strzelec", "Olimp w ogniu" czy "Do utraty sił". Była to jego kolejna udana współpraca z Denzelem Washingtonem - wcześniej razem stworzyli "Dzień próby" i "Siedmiu wspaniałych" (2016).

Obok Denzela Washingtona w filmie występują także Pedro Pascal, Melissa Leo, Bill Pullman oraz Ashton Sanders.

Produkcja okazała się sukcesem kasowym, zarabiając ponad 190 milionów dolarów na świecie. Film szczególnie chwalono za charyzmę Washingtona i intensywne sceny akcji, zwłaszcza finał rozgrywający się podczas gwałtownego huraganu.

"Bez litości 2" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Bez litości 2" zostanie dzisiaj, 23 czerwca, wyemitowany na antenie Polsatu o godz. 20.00.