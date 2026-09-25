Polacy dzisiaj nie zasną. W telewizji znakomita komedia z aktorską legendą

"Obłędny rycerz": kostiumowa komedia przygodowa z rockowym soundtrackiem

Film Briana Helgelanda ("Godzina zemsty", "Legend") jest inspirowany "Opowieściami kanterberyjskimi", a kostiumowej, wymykającej się gatunkowym ramom historii towarzyszą rockowe przeboje Queen czy Erica Claptona.

Heath Ledger wciela Williama Thatchera, syna ubogiego wieśniaka, który łamie wszelkie reguły podając się za potomka szlacheckiego rodu. Dzielny młodzieniec odważnie bierze udział w rycerskich turniejach i zdobywa serce pięknej Jocelyn (Shannayn Sossamon). Wkrótce na placu boju pozostają tylko on i bezwzględny hrabia Adhemar. Stoczą oni zaciętą walkę o tytuł mistrza stając do pojedynku, który jednemu z nich przyniesie pieniądze, dziewczynę i sławę...

Poza Ledgerem i Sossamon w produkcji wystąpili również Rufus Sewell, Paul Bettany, Laura Fraser oraz Mark Addy.

"Obłędny rycerz" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"Obłędny rycerz" zostanie wyemitowany w piątek 25 września o 20:10 w Czwórce.

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