Polacy dzisiaj nie zasną. W telewizji znakomita komedia z aktorską legendą

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

"Obłędny rycerz" z Heathem Ledgerem w roli głównej to nietypowa komedia przygodowa pełna rycerskich pojedynków, akcji oraz humoru. Ścieżkę dźwiękową do produkcji inspirowanej "Opowieściami kanterberyjskimi" tworzą utwory uwielbianych rockowych zespołów. Film zostanie dziś wyemitowany w telewizji.

Mężczyzna o blond włosach w srebrnej zbroi rycerskiej stoi w tłumie ludzi ubranych w historyczne stroje.
"Obłędny rycerz"materiały prasowe

"Obłędny rycerz": kostiumowa komedia przygodowa z rockowym soundtrackiem

Film Briana Helgelanda ("Godzina zemsty", "Legend") jest inspirowany "Opowieściami kanterberyjskimi", a kostiumowej, wymykającej się gatunkowym ramom historii towarzyszą rockowe przeboje Queen czy Erica Claptona.

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Heath Ledger wciela Williama Thatchera, syna ubogiego wieśniaka, który łamie wszelkie reguły podając się za potomka szlacheckiego rodu. Dzielny młodzieniec odważnie bierze udział w rycerskich turniejach i zdobywa serce pięknej Jocelyn (Shannayn Sossamon). Wkrótce na placu boju pozostają tylko on i bezwzględny hrabia Adhemar. Stoczą oni zaciętą walkę o tytuł mistrza stając do pojedynku, który jednemu z nich przyniesie pieniądze, dziewczynę i sławę...

Poza Ledgerem i Sossamon w produkcji wystąpili również Rufus Sewell, Paul Bettany, Laura Fraser oraz Mark Addy.

"Obłędny rycerz" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"Obłędny rycerz" zostanie wyemitowany w piątek 25 września o 20:10 w Czwórce.

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