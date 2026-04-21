Polacy dzisiaj nie zasną. W telewizji mocne kino katastroficzne z udziałem legendy

"Góra Dantego" (1997): film katastroficzny z niesamowitymi efektami specjalnymi

Cztery lata temu w katastrofie wulkanu w Kolumbii dr Harry Dalton (Pierce Brosnan) stracił kobietę, którą kochał. Współcześnie zostaje wysłany przez swojego szefa, Paula Dreyfusa (Charles Hallahan), aby sprawdził aktywność wulkaniczną na Wybrzeżu Północno-Zachodnim Stanów Zjednoczonych, w pobliżu małego miasta w stanie Waszyngton, położonego obok uśpionego wulkanu w północnych kaskadach.

Harry przybywa do miasteczka i spotyka burmistrz Rachel Wando (Linda Hamilton) i jej dwoje dzieci, Grahama (Jeremy Foley) i Lauren (Jamie Renee Smith). Zanim Rachel pokaże mu jezioro, które on chce zbadać, idą do byłej teściowej Rachel, Ruth (Elizabeth Hoffman), która mieszka w górach. Podczas zwiedzania okolicy odkrywają uschłe drzewa, martwe wiewiórki i dwoje ludzi zmarłych w gorącym źródle. Wulkanolog wzywa swojego szefa, aby sprowadził zespół do monitorowania wulkanu. Okazuje się jednak, że ich wstępne badania nie potwierdzają aktywności wulkanicznej. Harry mimo to stara się przekonać Rachel, aby przygotowała się na katastrofę. Jednocześnie jego relacje z nią i jej dziećmi stają się coraz bliższe.

Za reżyserię filmu odpowiadał Roger Donaldson, a scenariusz napisał Leslie Bohem.

