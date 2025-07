Polacy dzisiaj nie zasną. Polsat pokaże przejmujący thriller

"Skazaniec": o czym jest film?

Wade Porter (Stephen Dorff) to spokojny ojciec rodziny, który wiedzie uporządkowane życie u boku ukochanej Laury (Marisol Nichols) i synka. Wszystko zmienia się w jednej chwili, kiedy Wade staje w obronie rodziny i dochodzi do tragicznego finału. Zostaje oskarżony o przekroczenie granic obrony koniecznej. Choć prokurator proponuje układ, trzyletnia kara więzienia okazuje się początkiem prawdziwego piekła.

Podczas transportu do zakładu karnego dochodzi do incydentu, po którym Wade trafia do strefy o podwyższonym rygorze, gdzie porucznik Jackson stosuje surowe i kontrowersyjne metody nadzoru. Tam przetrwać mogą tylko najsilniejsi.

W trudnej i nieprzyjaznej rzeczywistości Wade odnajduje nieoczekiwanego sprzymierzeńca - współwięźnia Johna Smitha (Val Kilmer), odsiadującego wyrok za poważne przestępstwa. Ten tajemniczy i doświadczony przestępca staje się dla Wade’a przewodnikiem po regułach hierarchii.

Film w reżyserii Rica Romana Waugha to intensywny i bezkompromisowy portret systemu, który niszczy ludzi, zanim da im szansę na resocjalizację. "Skazaniec" porusza nie tylko temat rzeczywistości w zakładach karnych, ale i granic moralności oraz człowieczeństwa.

"Skazaniec" w telewizji. Gdzie oglądać?

Film "Skazaniec" zostanie wyemitowany dziś, w środę 23 lipca, o godz. 21:00 na kanale Polsat Film. To propozycja pełna napięcia, emocji i trudnych pytań o sprawiedliwość.