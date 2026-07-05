"Pięćdziesiąt twarzy Greya": Polacy obejrzą z wypiekami na twarzy. Kontrowersyjny film dziś w telewizji

"Pięćdziesiąt twarzy Greya" to opowieść o studentce literatury, która przeprowadza wywiad z przystojnym milionerem. Początkowo niewinna rozmowa prowadzi do wspólnej fascynacji, która przeradza się w nietypową więź, pełną namiętności, ale i niepewności z którą dziewczyna nie miała wcześniej do czynienia. Kolejne odsłony serii - "Ciemniejsza strona Greya" i "Nowe oblicza Greya" - eksplorują rozwój ich relacji.

Gdy "Pięćdziesiąt twarzy Greya" weszło do kin, zapoczątkowało trend na filmy eksplorujące to, co może dziać się za zamkniętymi drzwiami u par szukających mniej klasycznych doznań. Produkcja natychmiast stała się globalnym hitem i pobudziła dyskusję o alternatywnych modelach funkcjonowania związków damsko-męskich.

Ze względu na liczne sceny erotyczne, film w niektórych krajach nie został pokazany w kinach.

"Pięćdziesiąt twarzy Greya" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Pięćdziesiąt twarzy Greya" będzie można obejrzeć dziś o godzinie 23:20 w Polsacie.

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