Polacy dzisiaj nie zasną. Na emisji sensacyjny film z gwiazdorską obsadą

Oprac.: Paulina Gandor

Głośny film sensacyjny "Stan oblężenia" zostanie dziś wyemitowany w telewizji. Produkcja była przez wielu uznawana za proroczą, gdyż wyprzedziła o kilka lat wydarzenia z 11 września 2001 roku. W tej mocnej, trzymającej w napięciu opowieści wystąpili m.in. Denzel Washington, Tony Shalhoub oraz Bruce Willis.

Dwóch mężczyzn stoi blisko siebie na tle drzew; obaj wyglądają poważnie i skupieni.
Denzel Washington i Tony Shalhoub w filmie "Stan oblężenia"materiały prasowe

"Stan oblężenia" (1998): mocne kino sensacyjne. O czym opowiada film?

Narasta fala ataków. Nad kryzysem próbują zapanować szef sił specjalnych Anthony Hubbard (Denzel Washington) i specjalistka CIA od spraw Bliskiego Wschodu, Elise Kraft (Annette Bening).

Po serii eksplozji w centrum Nowego Jorku i ataku na kwaterę FBI prezydent ogłasza stan wyjątkowy. Do akcji wkracza armia pod dowództwem generała Williama Devereaux (Bruce Willis), znanego z bezkompromisowości i kontrowersyjnych metod działania.

Za reżyserię filmu odpowiada Edward Zwick, który napisał scenariusz w duecie z Lawrencem Wrightem.

Film zdobył mieszane recenzje od krytyków, jednak odniósł sukces komercyjny, zarabiając ponad 116 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 70 milionów dolarów. Dzieło Zwicka łączy elementy sensacyjne z refleksją nad współczesnymi zagrożeniami i reakcjami państwa na kryzysy. Wyprzedził wydarzenia z 11 września 2001 roku, przez co niektórzy uważają film za proroczy.

Bruce Willis otrzymał za rolę generała niechlubną Złotą Malinę. Była to nagroda zbiorcza, również za role w filmach "Kod Merkury" oraz "Armageddon" (wszystkie tytuły miały premierę w 1998 roku).

"Stan oblężenia" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Stan oblężenia" zostanie wyemitowany dziś, 24 kwietnia o 23:05 w Polsacie.

