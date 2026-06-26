Polacy dzisiaj nie zasną. Na emisji mocny thriller sensacyjny

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Film "Stan oblężenia" to trzymający w napięciu thriller sensacyjny z Denzelem Washingtonem, Annette Bening i Brucem Willisem. Reżyser Edward Zwick łączy tu dynamiczną fabułę z refleksją nad zagrożeniami współczesnego świata i reakcjami państwa w czasach kryzysu. Produkcję będzie można dziś zobaczyć w telewizji.

Dwaj mężczyźni stojący razem na tle drzew, w różnych ubraniach.
Denzel Washington i Tony Shalhoub w filmie "Stan oblężenia"materiały prasowe

"Stan oblężenia" (1998): Doskonały thriller sensacyjny w gwiazdorskiej obsadzie

Ameryka staje w obliczu jednego z najpoważniejszych kryzysów w całej swej historii, gdy w Nowym Jorku mnożą się zamachy, które paraliżują życie wielomilionowej metropolii. Do akcji wkracza szef oddziału specjalnego FBI Anthony Hubbard (Denzel Washington), ale zakrojone na szeroką skalę śledztwo nie przynosi spodziewanych rezultatów...

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Na swej drodze Hubbard spotyka enigmatyczną agentkę CIA Elise Kraft (Annette Bening), która działając w ukryciu penetruje środowisko arabskie, by rozpracować działającą tam grupę. Po serii eksplozji w centrum Nowego Jorku i ataku na kwaterę FBI prezydent ogłasza stan wyjątkowy. Do akcji wkracza armia pod dowództwem generała Williama Devereaux (Bruce Willis), znanego z bezkompromisowości i kontrowersyjnych metod działania.

Za kamerą stanął Edward Zwick - ceniony reżyser, scenarzysta i producent filmowy, który zdobył Oscara za film "Zakochany Szekspir" oraz nominację do tej samej nagrody za "Traffic".

Film zdobył mieszane recenzje od krytyków, jednak odniósł sukces komercyjny, zarabiając ponad 116 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 70 mln. Dzieło Zwicka łączy elementy sensacyjne z refleksją nad współczesnymi zagrożeniami i reakcjami państwa na kryzysy. Wyprzedził wydarzenia z 11 września 2001 roku, przez co niektórzy uznali film za proroczy.

Bruce Willis otrzymał za rolę generała niechlubną Złotą Malinę. Była to nagroda zbiorcza, również za role w filmach "Kod Merkury" oraz "Armageddon" (wszystkie tytuły miały premierę w 1998 roku).

"Stan oblężenia": dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"Stan oblężenia" zostanie wyemitowany w piątek 26 czerwca o godz. 22:05 w Czwórce.

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