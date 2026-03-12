"Nikita" (1990): thriller sensacyjny Luca Bessona

Grupa punków zostaje podczas napadu zaskoczona przez policję. W strzelaninie ginie kilku funkcjonariuszy. Spośród napastników udaje się przeżyć tylko Nikicie (Anne Parillaud). Dziewczyna słyszy oskarżenia, jednak ostatecznie nie trafia do więzienia. W zamian za darowanie życia zostaje skierowana na szkolenie dla rządowych pogromców.

W trakcie trzyletniego treningu pod okiem surowego mentora Boba (Tcheky Karyo) Nikita zmienia się z agresywnej i krnąbrnej neurotyczki w bezwzględną zabójczynię. Wraca do normalnego życia, ma nową tożsamość, wie jednak, że musi stawić się na każde wezwanie swoich mocodawców.

Kiedy poznaje Marca (Jean-Hugues Anglade), w którym zakochuje się z wzajemnością, zaczyna mieć problemy z tym, by pogodzić dwa światy, w których żyje.

Film wyreżyserowany przez Luca Bessona, znanego z takich produkcji, jak "Wielki błękit", "Leon zawodowiec" czy "Piąty element", był nominowany do Złotego Globu jako najlepszy film obcojęzyczny. Odtwórczyni roli tytułowej, Anne Parillaud, została uhonorowana Cezarem dla najlepszej aktorki. W produkcji wystąpili również Jean-Hugues Anglade oraz Jean Reno.

