Francuski film "Nikita" w reżyserii Luca Bessona ukazuje niełatwe losy młodej kobiety, która trafia pod skrzydła tajnych służb i rozpoczyna nowe, niebezpieczne życie. Odtwórczyni tytułowej roli, Anne Parillaud, zdobyła za tytułową kreację Cezara dla najlepszej aktorki, a produkcja otrzymała nominację do Złotego Globu. Dziś wieczorem produkcja zostanie wyemitowana w telewizji.

"Nikita" (1990): thriller sensacyjny Luca Bessona

Grupa punków zostaje podczas napadu zaskoczona przez policję. W strzelaninie ginie kilku funkcjonariuszy. Spośród napastników udaje się przeżyć tylko Nikicie (Anne Parillaud). Dziewczyna słyszy oskarżenia, jednak ostatecznie nie trafia do więzienia. W zamian za darowanie życia zostaje skierowana na szkolenie dla rządowych pogromców.

W trakcie trzyletniego treningu pod okiem surowego mentora Boba (Tcheky Karyo) Nikita zmienia się z agresywnej i krnąbrnej neurotyczki w bezwzględną zabójczynię. Wraca do normalnego życia, ma nową tożsamość, wie jednak, że musi stawić się na każde wezwanie swoich mocodawców.

Kiedy poznaje Marca (Jean-Hugues Anglade), w którym zakochuje się z wzajemnością, zaczyna mieć problemy z tym, by pogodzić dwa światy, w których żyje.

Film wyreżyserowany przez Luca Bessona, znanego z takich produkcji, jak "Wielki błękit", "Leon zawodowiec" czy "Piąty element", był nominowany do Złotego Globu jako najlepszy film obcojęzyczny. Odtwórczyni roli tytułowej, Anne Parillaud, została uhonorowana Cezarem dla najlepszej aktorki. W produkcji wystąpili również Jean-Hugues Anglade oraz Jean Reno.

"Nikita" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Nikita" zostanie wyemitowany już dziś, 12 marca o godz. 22:40 w TV4.

