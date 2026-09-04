Polacy dziś przełączą na Polsat. W telewizji pokażą mroczne widowisko pełne akcji

"Mumia" z 2017 roku w reżyserii Alexa Kurtzmana to przygodowy film akcji z elementami horroru. Za scenariusz odpowiada duet Christopher McQuarrie i David Koepp.

"Mumia" z Tomem Cruisem. Emocjonujące widowisko dziś w telewizji

Film opowiada historię Nicka Mortona - żołnierza i poszukiwacza skarbów, który podczas misji odkrywa starożytny egipski grobowiec. W środku znajduje się sarkofag księżniczki Ahmanet. Mumia budzi się do życia, zaczyna siać zniszczenie, próbując odzyskać pełnię mocy i wykorzystać Nicka do realizacji swojego mrocznego planu.

W głównej roli występuje Tom Cruise jako Nick Morton. Księżniczkę Ahmanet, czyli tytułową mumię, gra znana ze "Star Trek: W nieznane" Sofia Boutella. W filmie pojawia się również Russell Crowe jako doktor Henry Jekyll.

"Mumia": gdzie i o której godzinie zaplanowano emisję?

Film "Mumia" zostanie wyemitowany już dzisiaj, 4 września o 22:15 w Polsacie.

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