Polacy dziś nie zasną. W telewizji kontynuacja widowiskowego thrillera

Film "Inferno" to thriller z 2016 roku, oparty na powieści Dana Browna o tym samym tytule. Jest trzecią częścią filmowej serii o profesorze Robercie Langdonie, po "Kodzie Da Vinci" (2006) i "Aniołach i demonach" (2009).

"Inferno": o czym opowiada film?

Słynny badacz symboli Robert Langdon (Tom Hanks) budzi się z amnezją we włoskim szpitalu i odkrywa, że ktoś na niego poluje. Langdon łączy siły z doktor Sienną Brooks (Felicity Jones), która, jak sądzi, pomoże mu odzyskać pamięć i wspomnienia. Razem, kierując się wskazówkami z poematu Dantego, przemierzają Europę i ścigają się z czasem pragnąc za wszelką cenę powstrzymać szaleńca, który - za sprawą wirusa - chce zdziesiątkować ludzkość.

Film w reżyserii Rona Howarda zarobił na świecie ponad 220 milionów dolarów przy budżecie około 75 milionów. Dla fanów książki i zagadek w stylu Brownowskim to kolejny intrygujący rozdział przygód Langdona.

"Inferno" dziś w telewizji. Gdzie i o której oglądać?

Film "Inferno" zostanie wyemitowany dzisiaj, 27 stycznia o 20:00 na antenie Polsatu.

