Polacy dziś nie zasną. W telewizji kontynuacja widowiskowego thrillera

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

"Inferno" to trzeci film z serii o Robercie Langdonie (w tej roli Tom Hanks), który bazuje na książkach Dana Browna. Historia z pewnością przypadnie do gustu fanom nieoczywistych i intrygujących zagadek. Produkcję będzie można zobaczyć dziś w telewizji. Gdzie i o której zaplanowano emisję?

"Inferno"
"Inferno"Photo by 7e Art/Columbia Pictures / Photo12 via AFPAFP

Film "Inferno" to thriller z 2016 roku, oparty na powieści Dana Browna o tym samym tytule. Jest trzecią częścią filmowej serii o profesorze Robercie Langdonie, po "Kodzie Da Vinci" (2006) i "Aniołach i demonach" (2009).

"Inferno": o czym opowiada film?

Słynny badacz symboli Robert Langdon (Tom Hanks) budzi się z amnezją we włoskim szpitalu i odkrywa, że ktoś na niego poluje. Langdon łączy siły z doktor Sienną Brooks (Felicity Jones), która, jak sądzi, pomoże mu odzyskać pamięć i wspomnienia. Razem, kierując się wskazówkami z poematu Dantego, przemierzają Europę i ścigają się z czasem pragnąc za wszelką cenę powstrzymać szaleńca, który - za sprawą wirusa - chce zdziesiątkować ludzkość.

Zobacz również:

Agata Turkot
Nagroda Cybulskiego

Agata Turkot doceniona za niezwykle trudną rolę. "Sprowokowaliśmy widzów do rozmowy"

Justyna Miś
Justyna Miś

Film w reżyserii Rona Howarda zarobił na świecie ponad 220 milionów dolarów przy budżecie około 75 milionów. Dla fanów książki i zagadek w stylu Brownowskim to kolejny intrygujący rozdział przygód Langdona.

"Inferno" dziś w telewizji. Gdzie i o której oglądać?

Film "Inferno" zostanie wyemitowany dzisiaj, 27 stycznia o 20:00 na antenie Polsatu.

Zobacz też:

Polka nominowana do Oscara. "Jestem w kompletnym szoku"

"Samotnik" [trailer]materiały prasowe
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze