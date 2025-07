"Mamma Mia: Here We Go Again": kontynuacja uwielbianego musicalu

Sequel, "Mamma Mia: Here We Go Again", kontynuuje historię Sophie, która ponownie spotyka się z przyjaciółkami swojej matki, Rosie (Julie Walters) i Tanyą (Christine Baranski), na greckiej wyspie Kalokairi. Sophie ogłasza im, że jest w ciąży, lecz boi się, że nie poradzi sobie z wychowaniem dziecka sama. Z pomocą przychodzą jej mąż Sam (Pierce Brosnan) oraz dawni partnerzy Donny, Harry (Colin Firth) i Bill (Stellan Skarsgård). Film pokazuje retrospekcje z młodości Donny (Lily James), która sama wychowywała dziecko, jednocześnie prowadząc grecką willę i śpiewając w girls bandzie.

"Mamma Mia: Here We Go Again" prezentuje nową generację postaci oraz znanych już bohaterów. Lily James wciela się w młodą Donnę, podczas gdy Amanda Seyfried powraca jako Sophie. Meryl Streep ponownie gra Donnę, matkę Sophie, a towarzyszą jej Pierce Brosnan jako Sam, Colin Firth jako Harry oraz Stellan Skarsgård jako Bill. Dzięki retrospekcjom i nowym wątkom, film dostarcza jeszcze więcej emocji i muzycznych przebojów.

"Mamma Mia: Here We Go Again" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Mamma Mia: Here We Go Again" zostanie wyemitowany na antenie Polsatu już dziś, 13 lipca o godzinie 19:55.

