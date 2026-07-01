"Dorwać byłą" (2010): komedia bawi do łez

"Dorwać byłą" to komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie. Milo Boyd (Gerard Butler) jest byłym policjantem, który został łowcą nagród. Mężczyzna ledwie wiąże koniec z końcem. Wybawieniem od kłopotów finansowych może być nowe zlecenie. Milo musi tylko odnaleźć i doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości swoją byłą żonę - ambitną dziennikarkę Nicole (Jennifer Aniston).

Pozornie proste zadanie niespodziewanie się komplikuje, gdy wychodzi na jaw, że Nicole jest na tropie afery. Byli małżonkowie muszą zacząć ze sobą współpracować. W przeciwnym razie grozi im wielkie niebezpieczeństwo.

Butlerowi i Aniston na ekranie partnerują Jason Sudeikis i Christine Baranski. Za reżyserię odpowiada Andy Tennant, znany m.in. z "Nie wszystko złoto, co się świeci" i "Hitch - Najlepszy doradca przeciętnego faceta". Film łączy wątki komedii romantycznej z lekką akcją.

"Dorwać byłą" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Dorwać byłą" zostanie dzisiaj, 1 lipca o godzinie 19:55 w Polsacie.

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