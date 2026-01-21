"Wszystko o moim starym" (2023): zwariowana komedia, która rozweseli każdego

Głównym bohaterem komedii "Wszystko o moim starym" jest ojciec Sebastiana (Robert De Niro), Włoch z krwi i kości. Nie owija w bawełnę, nie przestrzega konwenansów, ma niewyparzony język i mocno niepoprawne poczucie humoru. Gdy dowiaduje się, że jego jedyny syn (Sebastian Maniscalco) zamierza oświadczyć się swej ukochanej Ellie (Leslie Bibb), postanawia pomóc mu w tej ryzykownej misji, a przede wszystkim sprawdzić, czy rodzina dziewczyny spełnia jego surowe standardy.

Sebastian wie, że spotkanie jego prostolinijnego ojca z zamożną i konserwatywną rodziną Ellie grozi katastrofą. Liczy jednak, że krewkiego staruszka uda się go jakoś okiełznać i zaprezentować jako spokojnego, miłego starszego pana. Wkrótce zrozumie, jak bardzo się mylił. Rodzinny weekend w luksusowej posiadłości przyszłych teściów Sebastiana okaże się pasmem nieporozumień, wpadek i szokujących odkryć, bo jego tatko nie zamierza udawać kogoś, kim nie jest. Czy miłość Ellie i Sebastiana jest w stanie przetrwać tę próbę?

Film wyreżyserowany przez Laurę Terruso miał premierę w 2023 roku. Za scenariusz odpowiadał duet Austen Earl i Sebastian Maniscalco. Widzowie dostrzegli w nim wiele elementów wspólnych z uwielbianą serią "Poznaj moich rodziców".

"Wszystko o moim starym" sprawdzi się idealnie jako lekki seans, niewymagający dużego zaangażowania.

"Wszystko o moim starym" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Wszystko o moim starym" zostanie wyemitowany dziś, 21 stycznia 2026 roku o godzinie 20:00 na antenie Polsatu.

Zobacz też:

Te filmy mają szansę na Złotego Niedźwiedzia w Berlinie. Jest polski akcent