Komedia "Futro z misia" to kontynuacja przygód bohaterów filmu "Chłopaki nie płaczą". Za reżyserię obrazu odpowiada duet Michał Milowicz i Kacper Anuszewski.

"Futro z misia": kontynuacja kultowej polskiej komedii

Gangster Andrzej "Nerwowy" Stonoga, boss podhalańskiej mafii, często wpada we wściekłość, czemu zawdzięcza swój pseudonim. Tym razem jednak ma powód, by okazać swoje niezadowolenie, gdy jego ludzie dokonują nieudanego przejęcia towaru z policyjnego magazynu. Przestępca zamierzał szybko dorobić się na jej sprzedaży. Liczył na duże zyski. Tymczasem okazało się, że ktoś go ubiegł i jak na złość wcześniej wcielił w życie śmiały plan.

Niezbyt rozgarnięci współpracownicy Stonogi zamiast cennego ładunku z komisariatu w Tczewie skradli 120 kilogramów... ziołowej herbatki. Na domiar złego zbyt późno uświadomili sobie, że padli ofiarą intrygi. Dochodzenie w tej tajemniczej sprawie prowadzą starszy aspirant "Krokiet" Krokieciński i jego policyjny partner Dempsowicz. Również CBŚ wysyła swoich agentów, Dzika i Żubra, którzy podejrzewają przekręt na skalę województwa. Liczą, że udane śledztwo zapewni im awans i ruszają tropem złodziei.

W produkcji zobaczymy plejadę aktorskich gwiazd, m.in. wspomnianego Milowicza, Olafa Lubaszenkę, Cezarego Pazurę, Mirosława Zbrojewicza, Izabelę Miko, Przemysława Sadowskiego, Piotra Gąsowskiego, a także Sławomira Zapałę i Bohdana Łazukę.

"Futro z misia" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Futro z misia" zostanie wyemitowany dziś, 21 października o godz. 22:00 w Polsacie.

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