Polacy będą dziś płakać ze śmiechu. W telewizji komediowy hit z plejadą gwiazd

Na dzisiejszy wieczór koniecznie przygotujcie chusteczki - przydadzą się do ocierania łez ze śmiechu! Polsat pokaże "Futro z misia", barwną komedię z gwiazdorską obsadą w reżyserii Michała Milowicza i Kacpra Anuszewskiego. O której zaplanowano emisję?

Dwóch mężczyzn w czerwonych kombinezonach siedzi obok siebie na metalowym łóżku, trzymając się za ręce
Cezary Pazura i Artur Dziurman w filmie "Futro z misia"filmpolski.pl

Komedia "Futro z misia" to kontynuacja przygód bohaterów filmu "Chłopaki nie płaczą". Za reżyserię obrazu odpowiada duet Michał Milowicz i Kacper Anuszewski.

"Futro z misia": kontynuacja kultowej polskiej komedii

Gangster Andrzej "Nerwowy" Stonoga, boss podhalańskiej mafii, często wpada we wściekłość, czemu zawdzięcza swój pseudonim. Tym razem jednak ma powód, by okazać swoje niezadowolenie, gdy jego ludzie dokonują nieudanego przejęcia towaru z policyjnego magazynu. Przestępca zamierzał szybko dorobić się na jej sprzedaży. Liczył na duże zyski. Tymczasem okazało się, że ktoś go ubiegł i jak na złość wcześniej wcielił w życie śmiały plan.

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Anna Kempys
Anna Kempys

Niezbyt rozgarnięci współpracownicy Stonogi zamiast cennego ładunku z komisariatu w Tczewie skradli 120 kilogramów... ziołowej herbatki. Na domiar złego zbyt późno uświadomili sobie, że padli ofiarą intrygi. Dochodzenie w tej tajemniczej sprawie prowadzą starszy aspirant "Krokiet" Krokieciński i jego policyjny partner Dempsowicz. Również CBŚ wysyła swoich agentów, Dzika i Żubra, którzy podejrzewają przekręt na skalę województwa. Liczą, że udane śledztwo zapewni im awans i ruszają tropem złodziei.

W produkcji zobaczymy plejadę aktorskich gwiazd, m.in. wspomnianego Milowicza, Olafa Lubaszenkę, Cezarego Pazurę, Mirosława Zbrojewicza, Izabelę Miko, Przemysława Sadowskiego, Piotra Gąsowskiego, a także Sławomira Zapałę i Bohdana Łazukę.

"Futro z misia" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Futro z misia" zostanie wyemitowany dziś, 21 października o godz. 22:00 w Polsacie.

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