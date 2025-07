"Moja dziewczyna wychodzi za mąż": o czym opowiada komediowy hit?

Życie Toma (Patrick Dempsey) to należy do udanych: wiele sukcesów, ma szczęście do kobiet i wie, że w każdej sytuacji może polegać na Hannah (Michelle Monaghan) - swojej najlepszej przyjaciółce i jedynej stałej rzeczy w jego życiu.

Układ jest idealny do chwili, kiedy Hannah wyjeżdża do Szkocji w sześciotygodniową podróż służbową, a Tom nagle zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, jak puste jest bez niej jego życie. To właśnie wtedy podejmuje ważną decyzję - kiedy Hannah wróci, poprosi ją o rękę. Nie wszystko jednak idzie po jego myśli. Dowiaduje się bowiem, że... dziewczyna zaręczyła się z przystojnym i bogatym Szkotem. Kiedy Hannah prosi go, żeby został jej honorowym drużbą, ten niechętnie się zgadza. Ma jednak plan, jak odzyskać ukochaną.

Od samego początku, producent Neal H. Moritz wiedział, że chce zrealizować ten film z Patrickiem Dempseyem w roli głównej:

"Patrick potrafi zagrać równocześnie romantycznego faceta i drania, a widzowie cały czas darzą go olbrzymią sympatią. Oczywiście to właśnie on był pierwszą osobą, którą wzięliśmy pod uwagę do roli Toma".

Z Dempseyem na pokładzie, Moritz rozpoczął poszukiwania idealnego reżysera. Właśnie wtedy jeden z kolegów zasugerował mu obejrzenie filmu "Sixty Six" Paula Weilanda. Po zachwycie obejrzaną produkcją szybko umówił się na spotkanie z twórcą i go zaangażował.

"Paul ma wspaniałą wrażliwość komediową i jest świadom subtelności związków. Wiedziałem, że będzie w stanie pokazać prawdziwość tej historii" - mówił producent.

"Moja dziewczyna wychodzi za mąż" dziś w telewizji. Gdzie i kiedy emisja?

Film "Moja dziewczyna wychodzi za mąż" zostanie wyemitowany na kanale Polsat już dziś, 3 lipca o godzinie 22:15.

