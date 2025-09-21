Pół wieku znajomości polskich gwiazd. Niesłychane, jak się poznały

Anna Romantowska i Daniel Olbrychski: Jak się poznali?

Materiał zawiera linki partnerów reklamowych

"Przyszli do Teatru Narodowego, w którym grałem Hamleta, młodzi ludzie, ona - śliczna, szczupła i on, student w sutannie. To był Krzysio Kolberger. Od razu wydał mi się fałszywym księdzem, bo przecież ksiądz nigdy nie mówi pierwszy 'Niech będzie pochwalony'. I wtedy właśnie ci studenci porwali mnie na jakiś bankiet" - zaczął żartobliwie opowiadać o swojej znajomości z Anną Romantowską Daniel Olbrychski.

"Mimo że znamy się ponad 50 lat, mijamy się zawodowo, a graliśmy razem tylko w dwóch filmach. Łączą nas jednak pewne nitki. Daniel pracował z moimi mężami i z córką, oboje pochodzimy z Podlasia, jesteśmy z tej samej dekady - to nas łączy. Od lat mamy ten sam krąg towarzyski, oboje przejmujemy się podobnymi sprawami - pyszałkowatymi politykami, rozchybotanym światem, katastrofą klimatyczną" - uzupełniała Anna Romantowska.

Reklama

Gwiazdy polskiego kina opowiedziały Agnieszce Hyży i Maciejowi Rockowi także o sztuce "Przebłyski", w której wspólnie zagrali. Romantowska zastąpiła w niej Jadwigę Jankowską-Cieślak, która zmarła w połowie kwietnia.

"Jeszcze w lutym tego roku promowaliśmy tu, na tej kanapie, razem z Jadzią Jankowską-Cieślak sztukę 'Przebłyski'... Kazałem jej wtedy przynieść Złotą Palmę z Cannes, bo nie chciała. Zagraliśmy tę sztukę kilka razy i Jadzia zachorowała. W czasie choroby poprosiła o zastępstwo, a kiedy ją zapytaliśmy, czy zgodziłaby się na zastępstwo Ani, była zachwycona. A potem Jadzia odeszła..." - wspominał aktor.

"Czułam trochę wewnętrzny opór, czułam się niekomfortowo, ale też wiedziałam, że nie mogę odrzucić takiego prezentu od losu, tym bardziej, że wielki całe nie grałam w teatrze. Jadzia była unikalna, więc wolę słowo 'następstwo' niż 'zastępstwo' - wyznała Anna Romantowska.

Oglądaj "halo tu polsat" w Polsat Box Go!

Materiał zawierał linki partnerów reklamowych