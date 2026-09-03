Pół roku negocjacji z prawnikami. Gal Gadot musi bronić swojego występu

W sierpniu 2025 roku ogłoszono, że Doug Liman wyreżyseruje biograficzny thriller oparty na historii powstania kryptowaluty Bitcoin i jej twórcy, Satoshi Nakamoto. Zdjęcia rozpoczęły się w lutym 2026 roku w Wielkiej Brytanii, kiedy to Gal Gadot została obsadzona jako Charlotte "Lotte" Miller. Nim jednak aktorka trafiła na plan, spędziła kilka miesięcy na konsultacjach z prawnikami w celu ustalenia szczegółów tej współpracy. Teraz aktorka musi stanąć w obronie swojego występu.

"Bitcoin": zaskakująca decyzja artystyczna

Na wczesnym etapie prac poinformowano, że film będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję do tworzenia teł zamiast rzeczywistych lokalizacji, a aktorzy mieliby pracować na pozbawionej znaczników scenie przechwytywania obrazu, wykorzystując nowe technologie. Film został nakręcony w zaledwie 20 dni w niemal pustej hali zdjęciowej. Producent Ryan Kavanaugh twierdził, że wykorzystanie sztucznej inteligencji obniżyło koszt produkcji o szacunkowo 230 milionów dolarów. Szybko jednak spotkał się ze sprzeciwem - aktywiści, którzy walczą o ograniczenie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie tworzenia dzieł artystycznych, błyskawicznie zareagowali.

Teraz głos w sprawie zabiera Gal Gadot, która w podcaście "Happy Sad Confused" opowiedziała o pracy na planie. Wraz z nią w obsadzie znaleźli się m.in. Casey Affleck, Pete Davidson i Isla Fisher. Aktorka wyjaśniła, że spędziła kilka miesięcy na rozmowach z prawnikami, by ustalić szczegóły swojego występu, a najważniejszym z nich było zagwarantowanie, że sztuczna inteligencja nie zostanie wykorzystana do modyfikowania jej gry. Było to na tyle istotne, że z zespołem prawnym aktorki skontaktował się amerykański związek zawodowy aktorów SAG-AFTRA, zainteresowany wykorzystaniem części tych rozwiązań przy aktualizacji zapisów chroniących innych twórców.

"Jeśli chodzi o występ, wszystko jest moje" - podkreśliła, dodając, że nie ma zamiaru bać się sztucznej inteligencji, lecz chce nauczyć się z nią współpracować.

"Ten pociąg już odjechał. Albo nauczysz się z tym pracować, albo całkowicie wypadniesz z gry. Staram się wycisnąć z tego jak najwięcej i chronić to, co mogę ochronić" - wytłumaczyła.