Teaser "Pokusy" jest nowoczesny, dynamiczny, ale i nie brakuje w nim odważnych scen i ujęć kipiących od namiętności. "Jestem pewna, że nie jest to propozycja skierowana do osób pruderyjnych. Takim ludziom 'Pokusy' bym nie poleciła" - przyznaje reżyserka Maria Sadowska , autorka takich hitów, jak: "Dziewczyny z Dubaju" oraz "Sztuki kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" .

"Przyznaję, że w obrazku wygląda to światowo. Zresztą tak samo jak cały film. Warto pójść na niego do kina" - zapewnia Piotr Stramowski, który wciela się w "Pokusie" w Maksa.

"Pokusa" bez cenzury! Będą sceny erotyczne

"Pokusa" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o sekretach gwiazd sportu i show biznesu. "Pełna mrocznych tajemnic, romansów i pożądania, którego spełnienie naznaczone jest ludzką krzywdą" - pisze o filmie dystrybutor, firma Monolith Films.

"To nie będzie zwykły film, tylko taki, który ma być początkiem rewolucji, także seksualnej. Widz znajdzie w nim przekraczanie granic, błyskotliwe dialogi, skandale, zakazany romans, emocje, intrygi i tajemnice - zapowiadają twórcy.

"'Pokusa' oparta jest na faktach. Pisząc książkę pod tym samym tytułem, a potem scenariusz do filmu, czerpałam ze swoich przeżyć i doświadczeń. Korzystałam też z opowieści osób, które bardzo dobrze znam i im ufam. W filmie widz znajdzie zakazane uczucia, skandale, emocje, intrygi i tajemnice. To taka 'Pokusa' bez cenzury" - przyznała Edyta Folwarska, która jest dziennikarką i autorką bestsellerowych książek.

Fabuła "Pokusy" została rozszerzona o sceny erotyczne, których w powieści zabrakło. "Książka była dystrybuowana w różnych miejscach, dlatego przeszła przez cenzurę. Większa część scen rozbieranych została więc wycięta. Ale spokojnie, skorzystałam z nich przy pisaniu scenariusza filmu. Ponieważ film rządzi się swoimi prawami, mogłam sobie pozwolić na znacznie więcej" - dystrybutor Monolith Film przytacza słowa Folwarskiej.

"Pokusa": Edyta Folwarska zagrała epizod szefowej prostytutek

Główną bohaterką jest Inez (w tej roli 22-letnia Helena Englert ). To młoda, aspirująca dziennikarka, która marzy o miłości i etacie w prestiżowym wydawnictwie. Gdy już trafi do wyśnionego raju, problemy zaczną się mnożyć. Co więcej, u jej boku pojawi się aż dwóch przystojnych mężczyzn. Obaj tajemniczy i nieobliczalni.

W "Pokusie" młoda kobieta brutalnie zderzy się ze światem osób z pierwszych stron gazet i plotkarskich portali. Wda się w romans z szefem, a także wpadnie w oko przystojnego piłkarza. Przy okazji Inez zacznie prowadzić śledztwo, którego rezultaty przekroczą jej najśmielsze oczekiwania. W pewnym momencie dziennikarka znajdzie się w potrzasku.

"Mogę obiecać, że w filmie sceny będą prawdziwe i namiętne. Bohaterowie będą walczyć z pokusami, którym będą próbowali się oprzeć" - stwierdziła Folwarska.

Co ciekawe, autorka książki i scenariusza w "Pokusie" zagrała niewielki, ale niezwykle intrygujący epizod: szefową prostytutek. "Aktorką nigdy nie będę. Dla mnie to przygoda i zabawa. Ale gdybym od początku wiedziała, że wystąpię w ekranizacji swojej powieści, to dopisałabym w scenariuszu sceny erotyczne mojej bohaterki z Andreą Pretim" - dodała żartobliwie Folwarska.

"Pokusa": Helena Englert i Piotr Stramowski gwiazdami filmu Marii Sadowskiej

W skandalizującej historii młodej, ambitnej dziewczyny, która podążając za marzeniami wkracza za kulisy świata pięknych i bogatych zobaczymy plejadę najpopularniejszych polskich aktorów, m. in.: Helenę Englert , Piotra Stramowskiego , Joannę Liszowską , Piotra Głowackiego , Klaudię El Dursi, Olę Ciupę, czy Damiana "Stiflera" Zduńczyka. W jedną z głównych ról w filmie wcielił się też Andrea Preti, którego polski widz zna z filmu "Dziewczyny z Dubaju".

Producentem "Pokusy" jest Lighcraft. Premiera kinowa zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2023 roku. Film dystrybuuje Monolith Films.

