"When Darkness Loves Us": Emilia Clarke na dużym ekranie

Emilia Clarke ("Gra o tron") wkrótce powróci na duży ekran. Jak informuje serwis Deadline, aktorka zakończyła właśnie w Nowej Zelandii zdjęcia di filmu "When Darkness Loves Us", która ma trafić do kin w 2027 roku.

"When Darkness Loves Us" to horror w reżyserii Jamesa Ashcrofta na podstawie powieści Elizabeth Enhstrom. Bohaterką jest młoda kobieta, która zostaje uwięziona w podziemnym systemie jaskiń. Kiedy po 15 latach zostaje uratowana, powraca do domu, aby odzyskać rodzinę, która wierzy, że jest jej. Bez względu na koszt, pisze serwis Deadline.

W rolach głównych zobaczymy Emilię Clarke, Marlona Williamsa, Victorię Pedretti i Nataschę McElhone.

Emilia Clarke: ostatnio zagrała w szpiegowskim hicie

Na początku 2026 roku Clarke mogliśmy oglądać w pierwszym sezonie serialu SkyShowtime "PONIES".

Tytułowe "ponies" to dwie sekretarki pracujące w amerykańskiej ambasadzie w Moskwie. Bea (Emilia Clarke), spokojna, wyważona, biegle mówi po rosyjsku, studiowała dzieła Tołstoja i Dostojewskiego, spokojnie stawia czoło codzienności. Twila (Haley Lu Richardson) jest jej całkowitym przeciwieństwem. Pyskata i mająca dość duży problem z wykonywaniem poleceń nie boi się nikogo.

Przypadkiem wpadają na siebie na targu, a ich pierwsze spotkanie nie wróży raczej długotrwałej przyjaźni. Do czasu, kiedy dowiadują się, że ich mężowie zginęli w tajemniczych okolicznościach. Nikt nie chce powiedzieć im prawdy, więc zdeterminowane odnaleźć ją same wykorzystują swoje zdolności, aby zostać agentkami CIA.\

