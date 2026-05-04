Pokonała aż pięć tysięcy rywalek. Zagrała kultową rolę i zniknęła z ekranów

Powieść Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" doczekała się dwóch filmowych adaptacji. Pierwsza z nich, wyreżyserowana przez Władysława Ślesickiego, trafiła do kin w 1973 roku. W rolach głównych wystąpili Tomasz Mędrzak i Monika Rosca.

Monica Rosca: zagrała Nel "W pustyni i w puszczy". Gwiazda obchodzi 65. urodziny

Monika Rosca urodziła się 4 maja 1961 roku w Łodzi. Jej ojciec był pochodzenia rumuńskiego. Zdobycie roli Nel było dla Moniki Rosci nie lada wyzwaniem. Ośmioletnia wówczas dziewczynka pokonała aż pięć tysięcy rywalek i stała się znaną w całej Polsce młodą gwiazdą filmową.

"Do szkoły muzycznej w Łodzi, do której wówczas chodziłam, przyjechały osoby z filmu, które szukały dzieci do roli Stasia i Nel. Zostałam w ten sposób wytypowana do castingu" - opowiadała na łamach Tele Tygodnia.

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w 1971 roku i trwały z przerwami aż do roku 1973. W tym czasie ekipa pracowała w Egipcie (sceny kairskie), Bułgarii (ucieczka Stasia i Nel oraz scena ze słoniem) oraz Sudanie. Po latach Rosca opowiadała, że praca na planie nie była łatwa, szczególnie dla tak małej aktorki.

Wspominała, że wraz z filmowym Stasiem musieli przyzwyczaić się do warunków panujących w Egipcie czy Sudanie, a także do kontaktu z wielokulturową ekipą filmową, dzięki czemu zresztą opanowała języki obce. W Egipcie tubylcy patrzyli na nich podejrzliwie, kilku członków ekipy władze zatrzymały nawet, podejrzewając o szpiegostwo. Nie brakowało też niebezpiecznych przygód z dzikimi zwierzętami. A gdy kręcono scenę, w której Nel płacze, na plan wtargnęło kilku Arabów, przekonanych, że dziewczynce dzieje się krzywda. Po czasie przyznała, że praca nad filmem nauczyła ją dojrzałości i odporności.

Kadr z filmu "W pustyni i w puszczy" (1973) filmpolski.pl

Produkcja "W pustyni i w puszczy" pojawiła się na ekranach polskich kin października 1973 roku, spotykając się z entuzjastycznym przyjęciem widzów. Naturalność, urok i dziecięca niewinność sprawiły, że widzowie pokochali filmową Nel od pierwszego wejrzenia. Występ w adaptacji klasycznej powieści okazał się jednak jej pierwszym i ostatnim.

Monika Rosca: jak potoczyły się jej losy?

Po zakończeniu zdjęć do "W pustyni i w puszczy" Monika Rosca nie kontynuowała kariery aktorskiej. Zamiast świata filmu, wybrała muzykę - swoją największą pasję. Dziś jest uznaną pianistką, która koncertuje na całym świecie.

"Grając Nel, przeżyłam fantastyczną przygodę, jakiej inaczej nigdy bym nie doświadczyła. Po zdjęciach wróciłam jednak do fortepianu i ćwiczyłam" - mówiła w jednym z wywiadów dla "TeleTygodnia".

Rosca ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi i kontynuowała edukację w Warszawie. Specjalizuje się w repertuarze klasycznym, a jej talent doceniono na wielu międzynarodowych konkursach, m.in. Rina Sala Gallo we Włoszech, Atheneum Piano Competition w Grecji oraz Milosz Magin Piano Competition we Francji. Przez kilka lat przebywała także na kontrakcie w Korei. Dziś dodatkowo wykłada na znanych muzycznych uczelniach w Łodzi i Warszawie, gdzie dzieli się pasją z kolejnymi pokoleniami studentów.

Zobacz też:

Zagrał w kultowych produkcjach PRL-u. O roli w "Misiu" mówili wszyscy