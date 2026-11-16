"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" to kontynuacja "Pewnego razu... w Hollywood" z 2019 roku. Fabuła skupia się na tytułowym byłym kaskaderze, który pracuje jako fixer, rozwiązujący pilne problemy ludzi ze świata filmu. W Bootha wcielił się ponownie Brad Pitt. Rola w "Pewnego razu..." przyniosła mu szereg nagród, w tym Oscara za występ drugoplanowy.

Co zaskakuje w nowym filmie Davida Finchera?

Według relacji serwisu World of Reel Fincher potraktował scenariusz Tarantino podobnie do tekstu "The Social Network" Aarona Sorkina - aktorzy wypowiadają kolejne kwestie z prędkością karabinu maszynowego. Z tego powodu film, który powinien trwać trzy godziny, zamyka się w dwóch.

Świetnie wypada kreacja Elizabeth Debicki, której rola jest niemal tak znacząca jak Pitta. W filmie wystąpili także Scott Caan, Carla Gugino i Yahya Abdul-Mateen II. Z "Pewnego razu... w Hollywood" powrócił także Timothy Olyphant.

Film zaprezentowano na pokazie zorganizowanym dla członków Gildii Reżyserów. Podczas Q&A po seansie Fincher zdradził, że scenariusz Tarantino miał 230 stron. Jego największą zagwozdką było ustalenie, co nakręcić. Według rozmówcy Ruimy'ego w finałowym akcie czuć, że niektóre sceny nie zostały nakręcone.

Kiedy premiera kontynuacji przygód Cliffa Bootha?

"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" wejdą do kin na całym świecie w ograniczonej dystrybucji 25 listopada 2026 roku. 23 grudnia film znajdzie się w ofercie platformy streamingowej Netflix.