Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Kto przyszedł pożegnać wybitną aktorkę?

Celińską pożegnają między innymi Emilia Krakowska, Marzena Trybała, Danuta Stenka, Artur Barciś, Wojciech Wysocki, Muniek Staszczyk i Tomasz Karolak oraz ministra kultury Marta Cienkowska. W czasie ceremonii przemawiali między innymi Maja Komorowska i Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Decyzją prezydenta Karola Nawrockiego Celińska została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Odebrała ją Aleksandra Grabowska, córka zmarłej.

Aktorka spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Pogrzeb odbędzie się o 13.00.

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej

Informację o śmierci aktorki przekazała Joanna Trzcińska w mediach społecznościowych: "Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała".

Celińska była wybitną aktorką teatralną, filmową, i telewizyjną. Oglądaliśmy ją w takich produkcjach jak "Noce i dnie", "Panny z wilka", "Spis cudzołożnic", "Faustyna", "Panna Nikt", "Katyń". Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, występowała na deskach Teatru Współczesnego, Nowego, Dramatycznego, Studio i Kwadrat, a także Teatru Nowego w Poznaniu.

Jej kariera zaczęła się od roli w filmie "Krajobraz po bitwie" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Innym aktorskim sukcesem był występ w "Nocach i dniach". Później aktorka rozpoczęła stałą współpracę z warszawskimi teatrami. Występowała również w serialach "Alternatywy 4", "Bulionerzy", "Złotopolscy", "Zmiennicy", "Samo Życie", "Lalka" czy "Barwy szczęścia".

Stanisława Celińska. Nagradzane role

Stanisława Celińska została dwukrotnie wyróżniona Polską Nagrodą Filmową Orzeł za drugoplanową rolę kobiecą. Odebrała ją w 2002 roku za film "Pieniądze to nie wszystko" Juliusza Machulskiego oraz w 2011 roku za "Joannę" Feliksa Falka. Z kolei w 1994 roku nagrodzono ją nagrodą za pierwszoplanową rolę w "Spisie cudzołożnic" Jerze Stuhra.



