Uroczystości pogrzebowe odbywają się w Sali Pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie. O godz. 13 ciało artysty zostanie złożone do grobu na Starych Powązkach. Rodzina zmarłego prosiła o nieskładanie kondolencji i datki na Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie zamiast kwiatów.

W uroczystości biorą udział liczni przedstawiciele świata sztuki, między innymi Janusz Gajos, Krystyna Janda i Karolina Gruszka.

Uroczystości pogrzebowe Jana Frycza Zobacz galerię + 2

Odszedł jeden z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia

Jan Frycz zapisał się w historii polskiej kultury dzięki wybitnym rolom przed kamerą i na scenie. W kinie mogliśmy go zobaczyć między innymi w "Egoistach", "Pręgach", "Nigdy w życiu!", "Korowodzie" i "25 latach niewinności. Sprawie Tomka Komendy". Bardzo dobrze przyjęto także jego rolę w serialu "Ślepnąc od świateł".

Frycz był trzykrotnym laureatem Orła, Polskiej Nagrody Filmowej, za najlepsze role drugoplanowe oraz nagrody aktorskiej na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 2015 aktor został uhonorowany Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".