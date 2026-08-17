Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej. Kto przyszedł pożegnać wielką aktorkę?

Pożegnalna msza święta rozpoczęła się o godzinie 11.00 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Następnie Cembrzyńska zostanie pochowana na Powązkach Wojskowych w grobie rodzinnym Kondratiuków.

Na uroczystości pogrzebowej zjawili się między innymi Emilia Krakowska, Maja Komorowska i Olgierd Łukaszewicz.

Pogrzeb Igi Cembrzyńśkiej Zobacz galerię + 3

Kariera Igi Cembrzyńskiej

Iga Cembrzyńska urodziła się 2 lipca 1939 roku w Radomiu. Należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Zadebiutowała w 1964 roku jako księżniczka mauretańska Emina w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa. W kolejnych latach była m.in. żoną Kowalskiego w "Salcie" Tadeusza Konwickiego i piosenkarką Ewą Zarębską w "Ścianie czarownic" Pawła Komorowskiego. W "Jowicie" Janusza Morgensterna zagrała Lolę Fiat 1100, a w "Krzyku" Barbary Sass - matkę głównej bohaterki Marianny.

Była żoną reżysera Andrzeja Kondratiuka. Połączyło ich wielkie uczucie. Cembrzyńska została jego muzą, wzięli ślub na początku lat 80. XX wieku. Byli razem do śmierci Kondratiuka w 2016 roku Wystąpiła w kilkunastu jego filmach, m.in. w "Hydrozagadce", "Jak to się robi" i "Pełni". Ogromne uznanie i nagrodę Złoty Ekran przyniosła jej rola Starej w "Gwiezdnym pyle". Od 1979 roku para była związana z Gzowem obok Pułtuska. Tam powstały m.in. "Cztery pory roku", "Wrzeciono czasu" oraz "Słoneczny zegar".

W latach 90. założyła firmę "Iga Film" i stała się producentką wszystkich filmów Andrzeja Kondratiuka. Za "Złote runo" była w 1999 roku nominowana do Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł. W 2018 roku ukazał się film "Jak pies z kotem" Janusza Kondratiuka, skupiający się na jego relacji z bratem. W Cembrzyńską wcieliła się Aleksandra Konieczna. Jej rola została wyróżniona nagrodą podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i Polską Nagrodą Filmową Orzeł.