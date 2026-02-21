Pogrzeb Bożeny Dykiel. Rodzina ma prośbę do żałobników

Kilka dni temu zmarła legendarna polska aktorka Bożena Dykiel. Jej pogrzeb odbędzie się 25 lutego w Warszawie. Teraz okazuje się, że rodzina artystki zwróciła się z prośbą do żałobników.

Starsza kobieta o jasnych włosach, ubrana elegancko z perłowym naszyjnikiem i kolczykami, patrząca lekko w bok w zamyśleniu, sfotografowana w czerni i bieli.
Pogrzeb Bożeny Dykiel

Bożena Dykiel zmarła 12 lutego w wieku 77 lat. O jej śmierci poinformował mąż artystki Ryszard Kirejczyk.

Kilka dni temu ujawniono, kiedy i gdzie zostanie pochowana. Pogrzeb Bożeny Dykiel odbędzie się w środę, 25 lutego. Msza rozpocznie się o godz. 12:00 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Po mszy nastąpi przejazd na Powązki Wojskowe, a tam o godz. 14:00 spod bramy głównej wyruszy kondukt do grobu rodzinnego.

Informacje na ten temat przekazał za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku ks. Andrzej Luter, nazywany "duszpasterzem artystów". Pogrzeb będzie miał charakter państwowy.

    W sieci pojawił się ponadto nekrolog, w którym rodzina artystki zwróciła się do osób wybierających się na uroczystość.

    "Prosimy o nieskładanie kondolencji. Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie. Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach" - powiadomiono w nekrologu opublikowanym na stronie nekrologi.wyborcza.pl.

    Bożena Dykiel: Legenda polskiego kina

    Bożena Dykiel grała w filmach, serialach i spektaklach teatralnych. Do legendy polskiego teatru przeszła rolą Goplany w "Balladynie" Juliusza Słowackiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza (premiera w 1974 roku w Teatrze Narodowym), kiedy to na scenę wjechała na motocyklu.

    Wielką popularność przyniosła jej rola Marii Zięby w serialu "Na Wspólnej".

