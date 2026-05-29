"Fatalne zauroczenie", reż. Adrian Lyne

"Fatalne zauroczenie" skupiało się na następstwach romansu Dana Gallaghera (Michael Douglas), odnoszącego sukcesy prawnika, z redaktorką Alex Forrest (Glenn Close). Dla niego jest to tylko relacja bez zobowiązań. Nie zamierza porzucić swojej rodziny. Alex oczekuje jednak czegoś więcej. Gdy zostaje odrzucona, postanawia zmusić Dana do kontynuowania romansu, nie licząc się z ewentualnymi ofiarami.

Klasyczny thriller psychologiczny, który do dziś pozostaje jednym z najgłośniejszych filmów o niezdrowej fascynacji. Historia pozornie niewinnego romansu szybko przeradza się w koszmar, gdy jedna ze stron nie potrafi pogodzić się z odrzuceniem.

"Together", reż. Michael Schanks

"Together", czyli jeden z najciekawszych współczesnych horrorów o zależnościach w związkach. Zakochani Millie (Alison Brie) i Tim (Dave Franco) wprowadzają się do pięknego domu w idyllicznej małej miejscowości. Wszystko wskazuje na to, że tu ich uczucie będzie mogło w pełni rozkwitnąć. Jednak na skutek pewnego pozornie drobnego incydentu wszystko, co ich łączy, zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, ich życie, ich ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji.

"Fresh", reż. Mimi Cave

Ten czarny, przewrotny horror zaczyna się jak współczesna komedia romantyczna, by szybko zamienić się w pełną napięcia opowieść o manipulacji i skrajnych relacjach.

Główna bohaterka filmu "Fresh", Noa (Daisy Edgar-Jones), umawia się na randkę z nieznajomym (Sebastian Stan), którego poznała przypadkowo w sklepie. Kiedy chłopak proponuje romantyczny wypad poza miasto, chętnie się godzi. Wkrótce odkrywa przerażający sekret nowopoznanego wybranka.

"Midsommar. W biały dzień", reż. Ari Aster

"Midsommar. W biały dzień" w reżyserii Ariego Astera to jeden z najgłośniejszych horrorów ostatnich lat. Choć zamiast stalkingu czy romantycznej obsesji otrzymujemy historię rozpadającego się związku, motyw emocjonalnego uzależnienia od drugiej osoby pozostaje równie ważny.

To hipnotyzujący thriller psychologiczny, który przenosi widzów w sam środek szwedzkiego festiwalu święta przesilenia letniego. Film śledzi losy młodej Amerykanki, Dani (Florence Pugh), która wraz ze swoim chłopakiem i grupą przyjaciół udaje się do odległej wioski w Szwecji. Mają nadzieję na spokojne wakacje i udział w lokalnych obchodach, ale idylliczna atmosfera szybko przeradza się w niepokojące i mroczne doświadczenia. Festiwal, pełen dziwnych rytuałów i ceremonii, odsłania swoje prawdziwe, przerażające oblicze, popychając bohaterów do granic psychicznej wytrzymałości.

"Opętanie", reż. Andrzej Żuławski

Jeśli po seansie "Obsesji" szukasz czegoś jeszcze bardziej intensywnego i niepokojącego, trudno o lepszy wybór. Kultowy film Andrzeja Żuławskiego przedstawia rozpad małżeństwa jako psychologiczny i fizyczny koszmar. Wiele współczesnych horrorów o toksycznych relacjach czerpie właśnie z "Opętania".

Akcja produkcji rozgrywa się w Berlinie Zachodnim w okresie zimnej wojny. Fabuła koncentruje się na młodym małżeństwie, których życie zostaje zakłócone przez nadprzyrodzoną siłę. Sam Neill sportretował mężczyznę, który zostaje nagle porzucony przez żonę. Wynajęty przez niego detektyw odkrywa, że kobieta utrzymuje intymne relacje z odrażającym monstrum.