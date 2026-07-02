Gad jest aktorem, piosenkarzem i komikiem. Uznanie przyniosła mu rola głosowa bałwanka Olafa w dwóch częściach "Krainy lodu". Bardzo dobrze przyjęto także jego występ w aktorskiej adaptacji "Pięknej i Bestii". Z kolei za musical "The Book of Mormon" otrzymał nominację do nagrody Tony. W 2027 roku zobaczymy go w sequelu "Kosmicznych jaj".

Kilka dni temu pojawiły się informacje, że Seth Rogen zagra Reubena Tishkoffa. Postać tę wykreował wcześniej Elliott Gould. Jak podał portal "World of Reel", osoba bliska produkcji zaprzeczyła doniesieniom o angażu Rogena.

Co wiemy o prequelu "Ocean's Eleven"?

Scenariusz filmu napisała Carrie Solomon, a szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że akcja będzie rozgrywała się w Europie w latach 60. XX wieku. W rolach głównych wystąpią Margot Robbie i Bradley Cooper. Należące do aktorki LuckyChap Entertainment będzie współproducentem obrazu. W obsadzie znaleźli się nominowani do Oscara Monica Barbaro i Wagner Moura. Cooper będzie pełnił także funkcję reżysera. Operatorem będzie Linus Sandfren, laureat Oscara za "La La Land".

Według niepotwierdzonych informacji film będzie nosił tytuł "Oceans". Robbie i Cooper wcielą się w rodziców Danny'ego i Debbie, którzy przeprowadzą wielki skok podczas zaliczającego się do mistrzostw świata Formuły 1 Grand Prix Monako. Produkcja ma być utrzymana w klimacie "Złodzieja w hotelu" Alfreda Hitchcocka.

"Ocean's Eleven: Ryzykowna gra". O czym opowiadał kinowy hit?

"Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" Stevena Soderbergha z 2001 roku był remakiem filmu pod tym samym tytułem z Frankiem Sinatrą z 1960 roku. Opowiadał o grupie złodziei pod wodzą charyzmatycznego Danny'ego Oceana (George Clooney), która jednej nocy chce obrobić trzy kasyna w Las Vegas. W produkcji wystąpili także Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, Don Cheadle, Elliott Gould, Casey Affleck i Scott Caan.

Film okazał się ogromnym sukcesem. Przy budżecie 85 milionów dolarów zarobił na całym świecie ponad 450 milionów. Doczekał się dwóch sequeli z 2004 i 2007 roku oraz spin-offa "Ocean's 8" z 2018 roku, który skupiał się na granej przez Sandrę Bullock Debbie Ocean, siostrze Danny'ego.



