Szybko odkryła aktorski talent. Sławę zyskała u boku Bonda

Gemma Arterton dość szybko zwróciła na siebie uwagę w świecie filmowym i teatralnym. Swoją przygodę z występami scenicznymi zaczęła jako nastolatka. Później ukończyła prestiżową Królewską Akademię Sztuki Dramatycznej i została uznana największą aktorską nadzieją kina przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych.

Miała 21 lat, gdy po raz pierwszy pojawiła się na wielkim ekranie. W "Dziewczynach z St. Trinian" wcieliła się w przewodniczącą klasy w prywatnej szkole dla dziewcząt. Wystąpiła tam u boku Colina Firtha. Nie musiała długo czekać na "swoje 5 minut". W 2007 roku zwyciężyła casting na dziewczynę Bonda do filmu "Quantum of Solace", pokonując aż 1500 kandydatek!

Reżyser Marc Foster uznał ją za niezwykle błyskotliwą i dowcipną, dlatego powierzył jej rolę Strawberry Fields. Jako agentka MI6, pracująca w brytyjskim konsulacie w Boliwii, musiała powstrzymać działania Daniela Craiga i wsadzić go do pierwszego samolotu do Londynu. Po premierze filmu aktorka była bardzo zadowolona ze swojej niewielkiej, ale ważnej roli w filmie. Po latach stwierdziła jednak, że teraz nie przyjęłaby takiej propozycji ze względu na to, jak przedstawiane są kobiece bohaterki w filmach o Bondzie.

Gemma Arterton Matt Crossick East News

"Wciąż jestem krytykowana za to, że przyjęłam rolę Strawberry Fields. Ale miałam wtedy 21 lat, byłam biedna jak mysz kościelna, miałam studencką pożyczkę do spłacenia, a to był film o Bondzie. Im jestem starsza, tym bardziej oczywiste staje się dla mnie, że kobiety Bonda to poważny problem" - powiedziała Arterton.

Była scenarzystką, łowczynią wiedźm i wampirem

Nie da się ukryć, że "Quantum of Solace" był dla niej prawdziwą trampoliną do kariery. Po roli agentki MI6 posypały się kolejne propozycje.

W 2010 roku pojawiła się w bazującym na greckiej mitologii "Starciu tytanów" oraz adaptacji gry wideo "Książę Persji - Piaski czasu". W "Uprowadzonej Alice Creed" (2010) wcieliła się w tytułową bohaterkę. Arterton przyznała, że praca nad tym filmem była najcięższą w jej karierze.

Kadr z filmu "Książę Persji: Piaski czasu" Andrew Cooper East News

W 2011 roku Gemma Arterton oraz będący akurat u szczytu popularności Jeremy Renner, wcielili się w Jasia i Małgosię w filmowej kontynuacji przygód bohaterów popularnej baśni. Film nie został dobrze przyjęty przez krytyków, ale w kinach zrobił furorę! Zarobił zawrotne 220 mln dolarów. Jej kolejnym filmem było "Byzantium" (2012) Neila Jordana, w którym wraz z Soairse Ronan wykreowała duet wampirycznej matki i córki.

W kolejnych latach pojawiała się w mniej znanych produkcjach. 2016 rok ponownie przyniósł jej premierę, która wywarła większy wpływ na jej karierę. W "Zwyczajnej dziewczynie" zagrała początkującą scenarzystkę, zatrudnioną do napisania patriotycznego i podnoszącego na duchu filmu w szczytowej fazie nalotów niemieckich w czasie II wojny światowej.

Gemma Arterton Matt Crossick East News

Gemma Arterton kończy 40 lat. Ostatnio wystąpiła w serialu

W 2019 roku pojawiła się u boku Adama Sandersa i Jennifer Aniston w "Zabójczym rejsie" Netfliksa. Z kolei dwa lata później swoją premierę miała kolejna odsłona głośnej serii "King's Man". W "Pierwszej misji" Arterton wcieliła się w Polly, asystentkę głównego bohatera granego przez Ralpha Fiennesa.

W ostatnim czasie aktorkę mogliśmy oglądać w osadzonym w latch 60. serialu "Funny Woman", gdzie główna bohaterka walczy o sukces w zdominowanym przez mężczyzn świecie stand-upu.

"Trudno mi właściwie podać jedną czy dwie główne cechy mojej twórczej pracy. Wydaje mi się jednak, że podobnie jak w życiu, także na planie jestem bardzo zmienna, nieprzewidywalna i kapryśna. Zmieniam się codziennie. Jednego dnia chodzę cała w skowronkach, wesolutka i otwarta, by za chwilę wpaść w stan lekko depresyjny. Być może więc to są te trzy słowa, które mnie najlepiej określają. Chociaż znając moją naturę, za moment może to być coś zupełnie innego" - mówiła w rozmowie z "Aktivist".

