Podbił świat "Obsesją". Widzowie doczekają się dwóch jego nowych filmów

Curry Barker wyreżyseruje swój trzeci film

Jeszcze niedawno niewielu widzów kojarzyło Curry'ego Barkera. Dziś młody filmowiec jest jednym z najgorętszych nazwisk w branży grozy. Po spektakularnym sukcesie "Obsesji", które podbiło kina na całym świecie, reżyser już przygotowuje kolejny projekt.

Barker stanie za kamerą swojego trzeciego pełnometrażowego filmu. Co więcej, odpowie również za scenariusz i produkcję. Wiadomo na razie jedynie, że będzie to autorski horror rozwijany we współpracy z Blumhouse Atomic Monster oraz Universal Film Group. Twórcy nie zdradzają jeszcze żadnych szczegółów fabularnych.

Nowa produkcja jest kolejnym etapem rozwijającej się współpracy Barkera z wytwórniami stojącymi za największymi współczesnymi hitami horrorowymi. Reżyser pracuje obecnie nad ukończeniem filmu "Anything but Ghosts", który znajduje się w fazie postprodukcji. Projekt ten również powstaje pod skrzydłami Blumhouse Atomic Monster i ma trafić do widzów w najbliższym czasie.

Sukces "Obsesji" sprawił, że Hollywood zaczęło uważnie przyglądać się karierze młodego twórcy. Film nie tylko zdobył uznanie widzów, ale także zapisał się w historii jako najbardziej dochodowa produkcja wydana przez Focus Features. Według prognoz światowe wpływy obrazu mają wkrótce przekroczyć granicę 300 milionów dolarów.

Sam reżyser przyznaje, że o realizacji nowego projektu myślał od dawna. Jak podkreśla, możliwość ponownej współpracy z Universalem i Blumhouse Atomic Monster daje mu szansę na stworzenie historii dokładnie takiej, jaką chciał opowiedzieć.

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