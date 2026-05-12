Podbił świat jako Freddie Mercury! Laureat Oscara kończy 45 lat

Rami Malek podbił świat występami w filmach i serialach
Rami Malek urodził się 12 maja 1981 roku w Los Angeles w rodzinie egipskich imigrantów. Wielokrotnie mówił o dorastaniu pomiędzy dwiema kulturami i jak to wpłynęło na jego tożsamość. Studiował teatr na Uniwersytecie Evansville, a po studiach wrócił do Los Angeles, gdzie przez długi czas bezskutecznie szukał pracy, mieszkając z rodzicami i podejmując dorywcze zajęcia.
W końcu udało mu się zdobyć rolę w popularnym serialu "Kochane kłopoty", gdzie wcielał się w Andy'ego. Większą rolę otrzymał w sitcomie "Domowy front" w 2005 roku, a później pojawił się w wojennym miniserialu "Pacyfik", który docenili krytycy. Znacznie większą rozpoznawalność zapewniła mu rola w kultowej już komedii "Noc w muzeum", gdzie portretował faraona Ahkmenraha u boku takich gwiazd jak Owen Wilson, Ben Stiller, Robin Williams czy Dick Van Dyke.
Równocześnie Malek budował pozycję w ambitniejszych produkcjach, takich jak "Mistrz" czy "Krótki termin 12", ale prawdziwy przełom nastąpił w 2015 roku wraz z rolą Elliota Aldersona w serialu "Mr. Robot". Jego intensywna i nieprzewidywalna kreacja przyniosła mu w 2016 roku nagrodę Emmy dla najlepszego aktora pierwszoplanowego w serialu dramatycznym, czyniąc go pierwszym aktorem egipskiego pochodzenia wyróżnionym w tej kategorii. Serial podbił serca widzów. Opowiadał o młodym programiście komputerowym pracującym nad bezpieczeństwem sieciowym wielkich korporacji, który zostaje zwerbowany do tajemniczej grupy.
Laureat Oscara za "Bohemian Rhapsody"
Zaledwie kilka lat później otrzymał szansę sportretowania jednego z największych muzyków naszych czasów. W filmie "Bohemian Rhapsody" z 2019 roku wcielił się w Freddiego Mercury'ego. Po miesiącach przygotowań stworzył kreację, która przyniosła mu Oscara, BAFTĘ, Złoty Glob i nagrodę SAG! Zdobywając Oscara, został pierwszym Arabem nagrodzonym statuetką dla najlepszego aktora pierwszoplanowego.
W 2021 roku wystąpił w dreszczowcu "Małe rzeczy". niedługo później debiutował nowy film z agentem 007 - "Nie czas umierać" - gdzie Malek zagrała głównego antagonistę. W "Amsterdamie" z 2022 roku wcielił się w Toma Voze, a zaledwie rok później swoją premierę miał głośny "Oppenheimer" Christophera Nolana. W produkcji Rami Malek wystąpił jako David Hill.
W zeszłym roku aktor pojawił się w "Amatorze" i "Norymberdze". 20 maja premierę będzie mieć kolejny film z 45-latkiem. "The Man I Love" opowie o artyście zawieszonym pomiędzy chorobą a śmiertelnością.
Rami Malek i miłosne zawirowania
W przeszłości aktor wiązany był z Lucy Boynton, z którą zagrał w "Bohemian Rhapsody". W lipcu 2023 roku został zauważony z Emmą Corrin, gwiazdą "The Crown". Para wydawała się być idealna! "People" donosiło, że świetnie się dogadują. Niestety, po 2 latach miłosna bajka została przerwana, gdy w 2025 roku na świat wyszło rozstanie aktorskiej pary.
