Horror, w którym niewinna rozrywka zamienia się w walkę o przetrwanie. W "Escape Roomie" sześcioro nieznajomych musi rozwiązać kolejne zagadki, jeśli chce przeżyć. Film okazał się dużym sukcesem kasowym - przy budżecie wynoszącym około 9 mln dolarów zarobił na świecie ponad 155 mln dolarów.

Dzisiaj wieczorem widzowie zobaczą produkcję na antenie Super Polsatu.

"Escape Room" przyciągnął tłumy widzów do kin

Sześcioro nieznajomych otrzymuje tajemnicze zaproszenia do udziału w ekskluzywnym escape roomie. Szybko przekonują się jednak, że nie jest to zwykły pokój zagadek. Kolejne pomieszczenia okazują się śmiertelnymi pułapkami. Bohaterowie muszą wykazać się sprytem, współpracować i błyskawicznie odkrywać kolejne wskazówki. Każdy błąd może mieć tragiczne konsekwencje, a wydostanie się z labiryntu staje się kwestią życia i śmierci.

W głównych rolach wystąpili Taylor Russell, Logan Miller, Jay Ellis, Tyler Labine, Nik Dodani oraz Deborah Ann Woll. Reżyserem produkcji jest Adam Robitel.

"Escape Room" powstał przy budżecie wynoszącym około 9 mln dolarów. Film zarobił na całym świecie około 155,7 mln dolarów, stając się dużym sukcesem komercyjnym. Popularność produkcji doprowadziła do powstania kontynuacji - "Escape Room: Tournament of Champions", która trafiła do kin w 2021 roku.

"Escape Room" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Escape Room" zostanie dzisiaj, 11 września, wyemitowany w Super Polsacie o godz. 21:00.



