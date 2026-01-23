"Glorious Summer": film nagrodzony na festiwalu w Gdyni

"Glorious Summer" to opowieść o utopijnej rzeczywistości spełniającej niemal wszystkie potrzeby człowieka, za cenę utraty wolności i sprawczości. Za "połączenie subtelnych kreacji aktorskich z urzekającym obrazem w celu stworzenia sugestywnej wizji świata, w którym raj i więzienie stają się nie do odróżnienia" tytuł zdobył Szafirowe Lwy na ubiegłorocznym 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

"Glorious Summer" to debiut fabularny Heleny Ganjalyan i Bartosza Szpaka.

- Zaczęło się od spektaklu inspirowanego Ryszardem III. Skupiliśmy się na kobietach, zwykle spychanych na margines w tekstach Szekspira i wyobraziliśmy sobie świat po dojściu Ryszarda do władzy: społeczeństwo poddane manipulacji i cenzurze. Spektakl zagraliśmy tylko raz, w pandemicznych warunkach, ale temat w nas został. Po latach wróciliśmy do tej idei, przenosząc ją do świata wellness i uważności, w którym, choć wszystko wydaje się spokojne, za oknem trwa wojna - powiedziała Helena Ganjalyan, reżyserka i jedna z aktorek filmu w rozmowie z Interią.

"System, w którym żyją nasze postaci, to odpowiedź na świat przebodźcowania, nadmiaru możliwości, przesytu. 'Glorious Summer' ma w założeniu być synonimem spokoju, dobrobytu, umiaru, przewidywalności, niezmienności. To przestrzeń z określonym systemem wartości, w którym do granic absurdu pociągamy hasła znane z mindfulness, warsztatów uważności czy wellness. Celem jest eliminacja niepewności i elementu podważania, tworząca przy tym łatwe w zarządzaniu społeczeństwo. Pałac, w którym żyją bohaterki, jest tutaj reprezentacją przeszłości - na gruzach starej cywilizacji powstaje nowy człowiek" - mówią Helena Ganjalyan i Bartosz Szpak.

"To niezwykle oryginalna propozycja zarówno pod kątem tematu, jak i strony formalnej. To odważne i bardzo osobiste poszukiwanie autorskiego języka filmowego. (...) Opowiadamy o nieoczywistych, trudnych relacjach, ale w pięknym, pełnym słońca i światła miejscu. Film zrealizowany został we wnętrzach pałacu w Gorzanowie na Dolnym Śląsku - to zjawiskowa lokacja" - dodają producentki filmu Maria Gołoś i Monika Matuszewska.

"Glorious Summer" [trailer] materiały dystrybutora

"Glorious Summer": fabuła, ekipa, premiera

Upalne lato, renesansowy pałac. Trzy kobiety trwają w beztroskim stanie zawieszenia, a enigmatyczny system spełnia wszystkie ich życiowe potrzeby - zapewnia jedzenie, rozrywkę i narzędzia do ciągłego samodoskonalenia. Istnieje tylko jedna zasada: nie wolno im przekroczyć otaczającego posiadłość muru. Wkrótce jednak na idyllicznym obrazku pojawiają̨ się̨ rysy. Spod uśmiechów i pogodnej powierzchowności przebijają odkładane latami złość, gniew i palące pragnienie wolności. Bohaterki zaczynają komunikować się za pomocą własnego kodu i potajemnie "ćwiczą umieranie", desperacko usiłując wypracować plan ucieczki.

"Glorious Summer" to debiut fabularny Heleny Ganjalyan i Bartosza Szpaka (są również autorami scenariusza), którego światowa premiera odbyła się na festiwalu SXSW w USA, gdzie spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem wśród krytyków i widzów.

Główne role w filmie grają: Helena Ganjalyan, Daniela Komędera, Magdalena Fejdasz-Hanczewska i Weronika Humaj.

"Glorious Summer" trafi na ekrany polskich kin 20 lutego. Dystrybutorem tytułu jest firma Galapagos Films.