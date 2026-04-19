"Pociąg", "Faraon", "Matka Joanna od aniołów". Magia kina Jerzego Kawalerowicza

Marcin Radomski

W ciągu całego życia Jerzy Kawalerowicz nakręcił 17 filmów. Jego "Pociąg", "Faraon", "Matka Joanna od aniołów", choć zakorzenione w konkretnym czasie i historii, zaskakują dziś swoją aktualnością i precyzją opisu ludzkich emocji. Retrospektywa podczas trzeciej edycji Timeless Film Festival Warsaw przypomni twórcę, który nie tylko należał do Polskiej Szkoły Filmowej, ale również konsekwentnie budował własny, osobny język kina.

Leon Niemczyk i Lucyna Winnicka w filmie Jerzego Kawalerowicza "Pociąg" / Timeless Film Festival Warsaw materiały prasowe

Jerzy Kawalerowicz nie pasował do żadnej szuflady. Urodzony w 1922 roku, studiował malarstwo i historię sztuki, równolegle ucząc się filmu, a z czasem stał się jednym z najważniejszych twórców polskiego kina powojennego, autorem "Pociągu", "Matki Joanny od Aniołów" i "Faraona", ale też szefem legendarnego Kadru, współzałożycielem oraz pierwszym prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Andrzej Wajda wspominał po latach, że to właśnie Kawalerowicz pozyskał do wspólnej pracy Munka, Morgensterna, Konwickiego, jego samego i Kutza. Nieprzypadkowo więc bywa nazywany ojcem chrzestnym całej formacji. Tyle że sam, paradoksalnie, stał trochę obok niej. Był bardziej chłodny, bardziej zdyscyplinowany, mniej romantyczny od Wajdy, mniej ironiczny od Munka.

Najciekawsze u Kawalerowicza jest to, że był twórcą różnorodnym. Sam mówił: "Nie mam żadnego credo artystycznego, nie chcę powtarzać ani siebie ani innych". Każdy film ustawiał od nowa: inną przestrzeń, tempo, rodzaj światła, ciężar psychologiczny. Kawalerowicz był też się twórcą wymagającym: wobec siebie, wobec aktorów, wobec widza. Widać to już w "Celulozie" (1953), jednym z najważniejszych filmów jego wczesnego okresu. Nawet jeśli wyrasta ona z socrealistycznego czasu i jego ideologicznych obciążeń, pokazuje coś, co potem będzie stale wracać: zainteresowanie człowiekiem uwikłanym w większy porządek historyczny. Kawalerowicz nigdy nie był publicystą, bardziej interesowały go mechanizmy władzy czy napięcie między jednostką a systemem, dlatego jego późniejsze filmy tak dobrze wytrzymują próbę czasu.

Wiadomości

Anna Kempys

"Pociąg" (1959) pozostaje jednym z jego najbardziej uwodzicielskich filmów, bo jest zarazem melodramatem, szkicem psychologicznym, thrillerem i społeczną panoramą. U Kawalerowicza to subtelny portret dwójki ludzi, którzy jadą obok siebie, ale każdy osobno. To kino o anonimowości, o podszytej lękiem ciekawości wobec drugiego człowieka, o tym, jak łatwo tłum zamienia się w sąd. I może właśnie dlatego "Pociąg" jest dziś tak aktualny. Żyjemy przecież w epoce nieustającego biegu.

Jeśli "Pociąg" jest filmem o samotności, to "Matka Joanna od Aniołów" (1960) pozostaje jednym z najważniejszych polskich filmów o pożądaniu, wierze i przemocy wpisanej w system duchowy. Adaptacja Iwaszkiewicza, nagrodzona w Cannes, do dziś uderza ascetyczną siłą. Kawalerowicz usuwa z niej niemal wszystko, co zbędne. Zostawia biel, czerń, twarze, spojrzenia, napięcie między ciałem a dogmatem. Ten film pyta o granice wolności człowieka. To brzmi zaskakująco aktualnie także dziś, kiedy znów wracają spory o to, kto ma prawo dyscyplinować cudze sumienie, ciało i pragnienia.

Potem Kawalerowicz kręci "Faraona" (1966), czyli dowód, że był mistrzem wielkiej skali. To film imponujący nie tylko rozmachem, ale intelektualną precyzją. Opowieść historyczna zamienia się tu w analizę mechanizmów władzy: relacji między polityką, religią i zarządzaniem zbiorową wyobraźnią. Film przyniósł mu nominację do Oscara i do dziś działa jak ostrzeżenie przed każdą władzą, która buduje swój autorytet na lęku. Tym bardziej warto ponownie go zobaczyć jako dzieło o naturze rządzenia.

Barbara Brylska i Jerzy Zelnik w filmie "Faraon" / Timeless Film Festival Warsawmateriały prasowe

Timeless Film Festival Warsaw: "8 x Kawalerowicz"

Ale retrospektywa Timeless Film Festivalu nie kończy się na kanonie najczęściej wymienianych arcydzieł. "Gra" (1968), "Śmierć prezydenta" (1977), "Austeria" (1982), a nawet "Quo vadis" (2001) przypominają, że Kawalerowicz był twórcą ryzyka. Nie zawsze zwyciężał. Nie każda jego decyzja okazywała się artystycznym triumfem, ale poszerzał języki kina.

W "Austerii" wraca zresztą jeden z najważniejszych jego tematów, czyli utracony świat. W rozmowie z Tadeuszem Sobolewskim Kawalerowicz mówił wprost, że nie pociąga go aktualność rozumiana doraźnie i że chciał nakręcić film o "Atlantydzie", tak nazywając zaginioną cywilizację polskich Żydów. To bardzo kawalerowiczowskie, a mianowicie mówić o przeszłości tak, by rozpoznawać w niej pęknięcie teraźniejszości.

Kawalerowicz myślał o publiczności. "Zawsze w scenę i inscenizację pomiędzy aktorami wkładam widza. Widz musi być jednym z uczestników historii" - przyznawał w wywiadach. To zdanie dobrze tłumaczy jego kino. Niezależnie od tego, czy akcja rozgrywa się w klasztorze, wagonie, egipskim pałacu czy żydowskiej austerii, on nigdy nie traktuje widza jak biernego obserwatora. Wciąga go w środek sytuacji, każe mu współodczuwać napięcie przestrzeni, rytmu, spojrzenia, dlatego jego filmy rezonują z kolejnymi pokoleniami widzów.

I może właśnie dlatego sekcja "8 × Kawalerowicz" wydaje się jedną z ciekawszych propozycji tegorocznego Timeless Film Festival Warsaw. Przypomina jednego z najważniejszych, obok Andrzeja Wajdy, reżyserów polskiego kina.

