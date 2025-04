Po śmierci papieża te dwa filmy biją rekordy popularności na streamingu

"Konklawe" bije rekordy popularności

"Konklawe" było jednym z najważniejszych filmów 2024 roku. Adaptacja powieści Roberta Harrisa skupia się na wyborze papieża, któremu przewodzi przechodzący kryzys kardynał Lawrence (Ralph Fiennes). Szybko odkrywa on sieć spisków i powiązań wśród najważniejszych kandydatów do miana głowy Kościoła.

Film Bergera zanotował wzrost zainteresowania o 283%. 20 i 21 kwietnia odtwarzano go łączne przez 6,9 miliona minut.

"Konklawe" było jednym z najczęściej nagradzanych filmów ostatniego sezonu. Zdobyło między innymi Oscara i Złoty Glob za scenariusz oraz cztery wyróżnienia BAFTA (w tym dla najlepszego filmu).

"Dwóch papieży". O czym opowiada uznany film?

"Dwóch papieży" miało swoją premierę w 2019 roku. Film opowiada o spotkaniu papieża Benedykta XVI (Anthony Hopkins) z kardynałem Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce) przed ogłoszeniem jego abdykacji w lutym 2013 roku.

Według danych film odtworzono 20 kwietnia przez 290 tysięcy minut. Następnego dna było to już 1,5 miliona minut.

"Dwóch papieży" otrzymało trzy nominacje do Oscara — za scenariusz oraz dla odtwórców głównych ról.

Zdjęcie Jonathan Pryce jako kardynał Jorge Mario Bergoglio w filmie "Dwóch papieży" / Peter Mountain / Netflix

"Konklawe" i "Dwóch papieży". Gdzie oglądać?

"Konklawe" jest dostępne do wypożyczenia w serwisach Polsat Box Go, Canal+, Prime Video, Cineman, Rakuten, Player, TVP VOD, Play Now i Tv Smart.

"Dwóch papieży" znajduje się w ofercie serwisu streamingowego Netflix.