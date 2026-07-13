Po raz pierwszy zagrały siostry. Film ujrzy światło dzienne w przyszłym roku

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Dakota i Elle Fanning po raz pierwszy wcieliły się w role ekranowych sióstr w filmie "The Nightingale". Wyczekiwana ekranizacja bestsellerowej powieści Kristin Hannah trafi do kin w 2027 roku.

Siostry Dakota i Elle Fanning ubrane w czarne kreacje pozują na czerwonej ściance.
Dakota i Elle FanningBruce Glikas/WireImageGetty Images

Siostry Fanning od najmłodszych lat podbijają Hollywood. Dakota (ur. 1994) i Elle (ur. 1998) należą dziś do najbardziej rozpoznawalnych "rodzinnych duetów" w branży filmowej.

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W cieniu młodszej siostry? Od najmłodszych lat na ekranie

Justyna Miś
Justyna Miś

Obie konsekwentnie pozostają obecne na ekranie, choć ich kariery rozwijają się nieco innymi torami. Szczególnie Elle przeżywa obecnie bardzo intensywny etap zawodowy. Z tego powodu przez pewien czas pojawiały się opinie, że Dakota funkcjonuje w cieniu młodszej siostry. Taki obraz jest jednak uproszczeniem - w rzeczywistości trudno mówić tu o rywalizacji. Siostry Fanning od lat otwarcie podkreślają wzajemne wsparcie i bliską relację, która wyraźnie wykracza poza zawodowe porównania.

"The Nightingale": co wiemy o wspólnym projekcie sióstr Fanning?

Najważniejszym wspólnym projektem jest ich firma produkcyjna Lewellen Pictures, którą założyły razem. Obecnie pracują nad adaptacją powieści "The Nightingale". To będzie ich pierwszy film, w którym zagrają bohaterki-siostry.

The Hollywood Reporter przekazał właśnie, że przełożono datę premiery "The Nightingale" z lutego na marzec 2027 roku. Należąca do Sony wytwórnia TriStar uznała, że okres poprzedzający weekend wielkanocny będzie korzystniejszym terminem. Studio liczy również, że film stanie się atrakcyjną propozycją skierowaną przede wszystkim do kobiecej widowni i będzie alternatywą dla premiery "Sonic 4. Szybki jak błyskawica".

Akcja "The Nightingale" rozgrywa się we Francji podczas II wojny światowej. Historia skupia się na dwóch siostrach, których losy potoczyły się zupełnie inaczej po niemieckiej okupacji. Za reżyserię odpowiada Michael Morris, a scenariusz napisała Dana Stevens.

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