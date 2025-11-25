Po raz pierwszy w ogólnodostępnej telewizji. To nie jest zwykły seans

"Diuna: Część druga": O filmie

Reżyser Denis Villeneuve powraca z jeszcze bardziej spektakularnym widowiskiem, które przenosi nas w sam środek konfliktu o losy wszechświata. "Diuna: Część druga" to film, który zachwyca rozmachem, wizualną perfekcją i emocjami, jakich dawno nie było na małym ekranie. To nie tylko kontynuacja historii, ale prawdziwa filmowa epopeja, która wciąga widza w świat pełen intryg, dramatycznych wyborów i monumentalnych starć.



"Diuna: Część druga" ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć. To opowieść o władzy, przeznaczeniu i miłości, która porusza i wciąga bez reszty.



W obsadzie znaleźli się aktorzy światowego formatu, którzy gwarantują najwyższy poziom emocji i aktorskiego kunsztu - Timothée Chalamet , Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård oraz Javier Bardem.

Epickie wydarzenie - telewizyjna premiera filmu "Diuna. Część Druga" - już w piątek 28 listopada o godzinie 20:00 tylko w TVN! To nie jest zwykły seans, to prawdziwe doświadczenie filmowe.