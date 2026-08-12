Po prawie dwudziestu latach pokaże swoją wizję. Na tę premierę czekają fani

Chris Carter na dniach zaprezentuje światu wersję reżyserską jednego ze swoich filmów. Mowa tu o drugiej części filmowych przygód Muldera (David Duchovny) i Scully (Gillian Anderson), która zadebiutowała na ekranach kin w lipcu 2018 roku. Film był kontynuacją pierwszej filmowej przygody agentów FBI, która pojawiła się w kinach dziesięć lat wcześniej.

"Z Archiwum X": w końcu pokaże wersję reżyserską

"Z Archiwum X: chcę wierzyć - Vrach Frankenshteyn" ma zadebiutować 14 sierpnia, czyli już w ten piątek, na Disney+. To wersja reżyserska filmu, który miał początkowo być wariacją Cartera na historię o Frankensteinie. Ze względu na ograniczenia wiekowe. Studio chciało, aby film zyskał niższą kategorią wiekową, więc wiele mocnych scen zostało wyciętych. Ostatecznie otrzymał PG-13, co oznacza, że zawierał treści nieprzeznaczone dla widzów poniżej 13. roku życia, a rodzice powinni zachować ostrożność przed seansem.

Wersja reżyserska ma przedstawić pełną wizję Chrisa Cartera. W filmie w rolach głównych występują oczywiście David Duchovny i Gillian Anderson. Powraca również Mitch Pileggi jako Walter Skinner.

"Z Archiwum X": kultowy serial Chrisa Cartera

Serial "Z Archiwum X" to kultowa produkcja science fiction, która zadebiutowała w 1993 roku. Opowiada o dwójce agentów FBI - Foxie Mulderze (David Duchovny) i Danie Scully (Gillian Anderson) - którzy prowadzą śledztwa w sprawach dotyczących zjawisk paranormalnych, znanych jako Archiwum X. Mulder, przekonany o istnieniu obcych cywilizacji i spisków rządowych, stara się rozwikłać tajemnice. Scully, początkowo sceptyczna i opierająca się na dowodach naukowych, z czasem staje się świadkiem wydarzeń, które wykraczają poza racjonalne wyjaśnienia.

Trwają prace nad rebootem "Z Archiwum X". Nowa odsłona projektu rozwijana jest pod okiem Ryana Cooglera, twórcy filmów "Grzesznicy", "Czarna Pantera" i "Creed". Funkcję showrunnerki obejmie Jennifer Yale ("The Copenhagen Test"), która będzie również producentką wykonawczą obok twórcy "Z Archiwum X" Chrisa Cartera, a także Cooglera, Seva Ohaniana i Zinzi Coogler.

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