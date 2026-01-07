Po ogromnym sukcesie wszystko jest jasne. Kiedy zobaczymy kontynuację?

Sequel będzie adaptacją drugiej części trylogii McFadden pod tytułem "Pomoc domowa. Sekret". Projekt znajdował się już w fazie preprodukcji. Po sukcesie pierwszej "Pomocy domowej" nic nie stoi na przeszkodzie, by dać mu zielone światło.

Za kamerą stanie ponownie Paul Feig. Do swych ról powrócą Sydney Sweeney oraz Michele Morrone. Podobnie jak przy okazji pierwszej części scenariusz napisze Rebecca Sonnenshine. Zdjęcia rozpoczną się jeszcze w 2026 roku.

"Pomoc domowa". Ogromny sukces finansowy

"Pomoc domowa" kosztowała 35 milionów dolarów. W Stanach Zjednoczonych zarobiła prawie 76 milionów dolarów. Po dwóch weekendach na ekranach jej światowy box-office zamyka się obecnie na 135 milionach dolarów.

"Z racji sukcesu frekwencyjnego i reakcji w mediach społecznościowych jest jasne, że widzowie zareagowali mocno i głośno na wyjątkowe doświadczenie kinowe, jakim jest ‘Pomoc domowa’. Chcą wiedzieć, jak potoczą się dalsze losy bohaterów" – napisał w oświadczeniu Adam Fogelson, szef produkcji kinowej wytwórni Lionsgate.

"Pomoc domowa". O czym opowiada kinowy hit?

Millie (Sydney Sweeney) ma za sobą niełatwą przeszłość. To, czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Zatrudnia się więc jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu. Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Zazdrości pani Winchester (Amanda Seyfried) jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia.

"Pomoc domowa" miała swą światową premierę 19 grudnia 2025 roku. W polskich kinach możemy ją oglądać od 1 stycznia 2026 roku.