Po miesiącach czekania w końcu jest! Wyjątkowy polski film już w kinach

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" traktuje o czwórce mieszkającego w Warszawie rodzeństwa. Najstarsza Jana (Karolina Rzepa) pracuje nad projektem artystycznym, który ma załagodzić relacje między braćmi i siostrami. Środkowa Nastka (Izabella Dudziak) tak bardzo stara się wszystkim pomóc, że zaniedbuje swoje życie uczuciowe. Jej bliźniak Franek (Tymoteusz "Szczyl" Rożynek) zmaga się z toksyczną relacją z dziewczyną i problemami z nielegalnymi substancjami. Z kolei wrażliwy Benek (Bartłomiej Deklewa), najmłodszy z czwórki, nie może pogodzić się z faktem, że starszy brat odcina się od niego. Na dodatek zaczyna nawiedzać go złośliwy dusiołek, który nie pozwala mu zasnąć w nocy.

Film jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Emi Buchwald. Po raz pierwszy pokazano go w ramach Konkursu Głównego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wyróżniono go tam Złotym Pazurem za "odwagę formy i treści", nagrodami za najlepszą reżyserię i drugoplanową rolę kobiecą (dla Karoliny Rzepy) oraz Nagrodą Dziennikarzy. Doceniono również reżyserkę castingu Katarzynę Gryciuk-Krzywdę. Z kolei Polska Akademia Filmowa wyróżniła go dwoma Orłami: za drugoplanową kreację Karoliny Rzepy i Odkrycie Roku za reżyserię Emi Buchwald.

Emi Buchwald o "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Ponadczasowy film o relacjach INTERIA.PL

"Bez wyjścia"

Man-su (Lee Byung-hun) traci po 25 latach pracę firmie papierniczej. Mężczyzna staje się coraz bardziej zdesperowany w poszukiwaniu nowego zajęcia. Wszystkie rozmowy kwalifikacyjne kończą się jednak katastrofą. Jego nastoletni syn nie może uwierzyć, że muszą zrezygnować z konta na Netfliksie. Konieczne jest nawet, by oddać swoje psy pod opiekę krewnym. Rynek pracy nie jest łaskawy dla osoby w wieku bohatera. Wszystko to skłania Man-su do opracowania planu, aby zidentyfikować najlepszych kandydatów do posady, o którą się ubiega i... się ich pozbyć. Dosłownie.

"Bez wyjścia" jest adaptacją wydanej w 1996 roku amerykańskiej powieści "The Ax" Donalda Westlake'a. W filmie wystąpili cenieni koreańscy aktorzy: Lee Byung-hun i Son Ye-jin. Za kamerą stanął twórca legendarnego "Oldboya" Park Chan-wook.

Kadr z filmu "Bez wyjścia" materiały prasowe

"Testament Ann Lee"

"Testament Ann Lee" to biograficzny musical skupiający się na historii tytułowej założycielki sekty Szejkersów, czyli Zjednoczonego Towarzystwa Wyznawców Powtórnego Przyjścia Chrystusa. Za kamerą stanęła Mona Fastvold, która napisała scenariusz razem z Bradym Corbetem, twórcą "The Brutalist". Film debiutował w Konkursie Głównym MFF w Wenecji. Wcielająca się w główną rolę Amanda Seyfired otrzymała za swój występ nominację do Złotego Globu.

Amanda Seyfried w filmie "Testament Ann Lee" IMAGO/Supplied by LMK East News

"Najbogatsza kobieta świata"

Film "Najbogatsza kobieta świata" nawiązuje do postaci Liliane Bettencourt - legendarnej spadkobierczyni fortuny L'Oréal i kontrowersji związanych z jej wieloletnią relacją z pewnym fotografem, któremu przekazywała majątek o znacznej wartości. Rodzinne sekrety, astronomiczne darowizny, medialna wojna, w której wszystkie chwyty są dozwolone, teraz zostaną pokazane na dużym ekranie.

W roli tytułowej występuje laureatka Złotego Globu i Cezarów, ikona europejskiego kina - Isabelle Huppert. Aktorka wciela się w postać najbogatszej kobiety świata Marianne Farrère, w filmie o władzy, manipulacji i konfliktach rodzinnych w reżyserii Thierry'ego Klify. Za fasadą kobiety biznesu stopniowo ujawnia się jej prawdziwa natura pod wpływem kontaktu z fotografem Pierre-Alainem Fantinem, granym przez Laurenta Lafitte'a. Przyjacielska relacja z dużymi pieniędzmi w tle, nie wszystkim przypada do gustu, szczególnie córce miliarderki Frédérique, którą gra Marina Foïs.

Isabelle Huppert w scenie z filmu "Najbogatsza kobieta świata" Manuel Moutier materiały prasowe

"Król dopalaczy"

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia zawrotnej kariery zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych narkotyków i - niczym "Wilk z Wall Street" - z dnia na dzień został milionerem. Nagła sława, piękne kobiety, szybkie samochody, niekończąca się impreza, konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy - to jego nowy świat, w którym granica między legalnym a zakazanym jest tak cienka, jak kreska na lustrze. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, zaczyna się gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem?

Za powstaniem "Króla dopalaczy" stoją debiutujący reżyser Pat Howl oraz producentka Katarzyna Samson, którzy wspólnie napisali scenariusz, tworząc historię o ambicji, władzy i cenie, jaką trzeba zapłacić za błyskawiczny sukces.

W rolach głównych występują Tomasz Włosok oraz Vanessa Aleksander, a towarzyszą im m.in. Łukasz Simlat, Jan Frycz, Rafał Maćkowiak, Grażyna Szapołowska, Janusz Chabior, Robert Jarociński oraz Agnieszka Grochowska.

Tomasz Włosok i Vanessa Aleksander w filmie "Król dopalaczy" Łukasz Dziewic materiały prasowe

"Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam"

Kenna Rowan (Maika Monroe) została uznana za winną wypadku, w którym zginął jej chłopak. Po odbyciu kary wraca do rodzinnego miasta, zdeterminowana, by ponownie nawiązać kontakt ze swoją córeczką. Mosty, które Kenna spaliła, okazują się niemożliwe do odbudowania. Wszyscy obecni w życiu jej córki są zdeterminowani, aby odciąć Kennę, bez względu na to, jak ciężko się stara, aby udowodnić swoją wartość. Jedyną osobą, która nie zamknęła przed nią całkowicie drzwi, jest Ledger Ward (Tyriq Withers), lokalny właściciel baru. Przyjaźń przeradza się w uczucie pomimo otaczającej ich presji.

"Reminders os Him. Cząstka Ciebie, którą znam" to adaptacja książki Colleen Hoover, autorki głośnego "It Ends with Us". Pisarka napisała scenariusz filmu.

Kadr z filmu "Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam" Michelle Faye East News

"Wierzymy ci"

Bohaterką "Wierzymy ci" jest czterdziestoletnia Alice (Myriem Akheddiou), która staje do trudnej walki o przyznanie pełnej opieki rodzicielskiej nad dwójką dzieci - Lili (Adèle Pinckaers) i Etiennem (Ulysse Goffin). Kiedy po rozwodzie wydawało się, że wszystko w tej kwestii jest prawnie uregulowane, sytuacja zaczyna mocno się komplikować.

Po dwuletniej rozłące z dziećmi mężczyzna (Laurent Capelluto) zaczyna dochodzić swoich praw w sądzie. Choć oskarżony jest o poważne nadużycia, kwestionuje wcześniejszą decyzję, przekonując, że jest całkowicie odcięty od siedemnastoletniej dziewczyny i o siedem lat młodszego chłopca. Sytuacja doprowadza do dramatycznej rozprawy sądowej, która dla Alice oznacza walkę o bezpieczeństwo jej dzieci.