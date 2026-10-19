Po latach wróci do kultowej roli. Nie kryje zachwytu nad scenariuszem

W filmie "Sicario" (2015) w reżyserii Denisa Villeneuve'a Matt Graver (Josh Brolin) werbuje agentkę FBI Kate (Emily Blunt) do rządowej grupy zadaniowej, dowodzonej przez tajemniczego Alejandro (Benicio Del Toro), która ściga szefów meksykańskich karteli w ramach eskalującej wojny gangów. W 2018 roku światło dzienne ujrzał sequel "Sicario 2: Soldado" w reżyserii Stefano Sollimy. Autorem scenariusza obydwóch części był Taylor Sheridan.

Po latach seria powróci z kontynuacją.

Josh Brolin zachwycony scenariuszem "Sicario 3"

Jak przekazał serwis Deadline, Black Label Media i Thunder Road rozpoczęły pracę nad filmem "Sicario 3". Scenariusz do nowej części napisał twórca "Peaky Blinders" Steven Knight. Choć szczegóły fabuły nie są na razie znane, fanów serii z pewnością ucieszy fakt, że w obsadzie znajdą się gwiazdy wcześniejszych części - Emily Blunt, Benicio Del Toro oraz Josh Brolin.

Za kamerą stanie Padraic McKinley, który ma na koncie tylko jeden film pełnometrażowy - "Na wagę złota" (premiera 6 listopada 2026 roku). Wcześniej jednak pracował przy serialach jak "Kingdom" czy "Obcy element".

Josh Brolin w najnowszym wywiadzie uchylił rąbka tajemnicy na temat filmu. Zdradził m.in., że scenariusz autorstwa Stevena Knighta jest już gotowy. Aktor nie krył zachwytu.

"Steven Knight napisał niesamowity scenariusz, który był po prostu nie do odrzucenia. Wszyscy zareagowaliśmy na niego bardzo podobnie" - zdradził aktor w rozmowie z The Hollywood Reporter.

Zdjęcia na planie mają rozpocząć się w 2027 roku.