Po latach w końcu się zdecydował. Zostanie nową gwiazdą kina akcji?

Benedict Cumberbatch jakiego nie znamy

Fabuła skupia się na wpływowym arystokracie Malcolmie Fairbanku, który postanawia przejść na emeryturę i przekazać rodzinny majątek oraz biznes swojej córce Florence, od lat będącej jego prawą ręką. Decyzja rozwściecza jego syna Gideona.

Florence zgadza się więc zatrudnić jako ochroniarza swojego stajennego, Seana. Niepozorny mężczyzna skrywa jednak pewien sekret - przed laty był jedną z najpotężniejszych postaci brytyjskiego półświatka. Rodzinny spór szybko zamienia się w pełną zdrad, intryg i walki o władzę wojnę.

Dla Benedicta Cumberbatcha "Testament" będzie pierwszą współpracą z Guyem Ritchiem. Aktor zdradził, że film tonem przypomina "Dżentelmenów", a jego bohater ma być skrojony na podobną modłę co twardziele grani przez Toma Hardy'ego czy Jasona Stathama. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć dwukrotnie nominowanego do Oscara Cumberbatcha w znacznie bardziej bezwzględnym i zawadiackim wydaniu niż zwykle.

W obsadzie znaleźli się również Rosamund Pike, Anthony Hopkins, James Norton, Paddy Considine, Cosmo Jarvis i Pip Torrens.

Ritchie wraca do filmowych korzeni: ekscentrycznych Brytyjczyków, wielkich pieniędzy, gangsterów, ciętych dialogów i bohaterów, którzy mają więcej niż jednego asa w rękawie.

"Testament": Fabuła

Malcolm Fairbank, arystokrata i miliarder, postanawia przejść na emeryturę. Staje przed koniecznością podzielenia rodzinnego imperium między dzieci. Naturalną następczynią wydaje się jego córka Florence, od lat prawa ręka ojca, jednak z więzienia właśnie wychodzi jej brat Gideon, który uważa, że to jemu należy się rodzinna fortuna.

Florence, wiedząc, że jej brat nie pogodzi się z wyborem ojca, postanawia zgodzić się na zatrudnienie swojego stajennego Seana jako ochroniarza. Nie jest on jednak zwykłym stajennym - w przeszłości ten z pozoru niegroźny mężczyzna budził przerażenie w londyńskim przestępczym świecie. Wojna między rodzeństwem wstrząśnie nie tylko rodziną Fairbanków.

"Testament" w kinach w 2027 roku.

"Testament" [teaser] materiały dystrybutora



