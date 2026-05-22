"Zawieście czerwone latarnie"

Film opowiada historię młodej dziewczyny o imieniu Song Lian (Li Gong), która nie mając perspektyw na ukończenie studiów, podejmuje decyzję o zamążpójściu. Wie, że wybierając bogatego męża, nie ma szans, by być jego jedyną kobietą. Po przybyciu do siedziby swojego małżonka Song Lian powoli poznaje zwyczaje mieszkańców i rytuał zawieszania czerwonych latarni.

"Zawieście czerwone latarnie" Yimou Zhang wraca do kin 35 lat po swej premierze. Film debiutował w czasie festiwalu w Wenecji, gdzie otrzymał Srebrnego Lwa, drugą nagrodę wydarzenia. Później otrzymał nagrodę BAFTA oraz nominację do Oscara dla produkcji międzynarodowej.

Gong Li w filmie "Zawieście czerwone latarnie" / Gravity Films © materiały dystrybutora materiały prasowe

"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"

Pedro Pascal wciela się w samotnego łowcę nagród Dina Djarina od 2019 roku. Wówczas na platformie streamingowej Disney+ debiutował serial "The Mandalorian", który doczekał się 24 odcinków podzielonych na trzy sezony. Był nominowany do 48 nagród Emmy. Ostatecznie otrzymał 14 statuetek.

"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" Jona Favreau stanowi sequel serialu. Łowca nagród i jego mały towarzysz, wywodzący się z rasy zmarłego mistrza Yody, muszą znaleźć Rottę the Hutta, syna znanego z oryginalnej trylogii Jabby. Od powodzenia ich misji zależy los powstałej po upadku Imperium Nowej Republiki.

Mandalorian i Grogu materiały prasowe

"Erupcja"

Młoda Brytyjka Bethany (Charli XCX) przyjeżdża do Polski z partnerem, spodziewając się oświadczyn, jednak zamiast stabilizacji wybiera konfrontację z przeszłością. Odnalezienie dawnej przyjaciółki Nel (Lena Góra) staje się zapalnikiem do odrodzenia dawnej chemii i fascynacji, rzucając zupełnie nowe światło na dotychczasowe życie bohaterek.

Aktorzy i reżyser Peter Ohs pisali wiele scen bezpośrednio na planie, inspirując się energią otoczenia. Dzięki temu "Erupcja" przypomina magnetyczną miejską pocztówkę, która celebruje piękno chwili i emocje tu i teraz. Film był pokazywany między innymi w czasie 16. American Film Festival i 19. Mastercard OFF CAMERA.

Kadr z filmu "Erupcja" materiały prasowe

"Milcząca przyjaciółka"

Akcja "Milczącej przyjaciółki" rozgrywa się w uniwersyteckim ogrodzie botanicznym, w którego centrum rośnie okazały miłorząb japoński. Na przestrzeni wieku staje się on niemym świadkiem i uczestnikiem historii trojga nieznajomych.

Zdeterminowana dziewczyna walczy o miejsce na wydziale botaniki, szukając w cieniu drzewa schronienia przed uprzedzeniami zdominowanego przez mężczyzn świata nauki. Samotny student, który nigdy nie zwracał uwagi na rośliny, w jego milczącej obecności odnajduje punkt oparcia po życiowym zawirowaniu. Neurolog z Hongkongu (w tej roli znany z filmów Wong Kar-Waia Tony Leung) pod wpływem kontaktu z drzewem zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania, odkrywając głęboką więź między tym, co widzialne, a tym, co nieuchwytne.

Najnowszy film Ildikó Enyedi debiutował we wrześniu 2025 roku podczas 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Otrzymała tam cztery wyróżniania pozakonkursowe, w tym Nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI).

Milcząca przyjaciółka materiały prasowe

"Młode matki"

W swojej twórczości bracia Jean-Pierre i Luc Dardenne koncentrują się na marginalizowanych członkach społeczeństwa, szczególnie ludziach młodych. Bohaterki ich najnowszego filmu, Jessica, Perla, Julie, Ariane i Naïma mieszkają w nowoczesnym domu samotnej matki w Liège. Każda z nich ma inne doświadczenia rodzinne, odmienną sytuację życiową i boryka się z innego rodzaju problemem. Różnią się też podejściem do macierzyństwa, które spada na nie przedwcześnie. W historiach o pragnieniu miłości i znalezienia swojej drogi w życiu wybrzmiewa samotność, rozpacz, smutek, bezradność i zagubienie.

"Młode matki" zadebiutowały na 78. MFF w Cannes w ramach Konkursu Głównego. Bracia Dardenne otrzymali za niego nagrodę za scenariusz.

"Werdykt"

"Werdykt" opowiada o fikcyjnym procesie w sprawie niewyjaśnionego morderstwa francuskiej producentki Sophie Toscan du Plantier z grudnia 1996 roku. Sześciokrotnie nominowany do Oscara Jim Sheridan przedstawia w nim najważniejsze wątki i dowody śledztwa.

Reżyser gościł w Polsce przy okazji 19. edycji festiwalu Mastercard OFF CAMERA w Krakowie. W rozmowie z Interią zdradził, że oparł fabularną strukturę "Werdyktu" na klasyce kina. "'12 gniewnych ludzi' Sidneya Lumeta to wspaniały film z genialną strukturą. Ma jedną niedogodność. Nie znasz osoby, której dotyczy proces. Widzimy ją tylko na jednym ujęciu. Trudno się z nim identyfikować. […] Pomyślałem, że złożę hołd [Lumetowi] i wykorzystam jego strukturę w ukazaniu prawdziwej historii. Potraktuję ją jak fikcję, bo dzięki temu będę mógł powiedzieć więcej niż w dokumencie" - zdradził.

"Pasażer"

Młodzi ludzie są świadkami wypadku na autostradzie. Nie przypuszczają, że wraz z nimi z miejsca tragedii wymknie się coś jeszcze. Wkrótce odkryją, że nie są już sami: towarzyszy im demoniczna obecność, byt niespokojny, który nie ustanie, dopóki ich nie dopadnie. Od tej chwili niewinna podróż kamperem przeistacza się w powolny koszmar.

"Jutro będę odważny"

Karl właśnie się przekonał, że miłość nie wybiera. Lea, koleżanka z klasy, jest jego pierwszą i ostatnią myślą każdego dnia. Problem jest taki, że nie dość, że jest od niego wyższa, to wkrótce będzie się przeprowadzać. Karl chciałby powiedzieć Lei, co do niej czuje, jednak obawia się, że dziewczyna widzi w nim tylko kolegę ze szkoły. W zebraniu się na szczerość może pomóc szkolny wyjazd: oprócz tego, że cała klasa spędzi razem kilka dni, to wspólnie będzie kręcić film o… miłości.

"Posłani"

"Posłani" to poruszająca opowieść o Bogu działającym w życiu zwykłych ludzi, w ich decyzjach, kryzysach i przełomach. Film opowiada o modlitwie jako realnej sile oraz o wspólnocie, która potrafi podtrzymać człowieka, gdy sam już nie daje rady.

Michał Ulewiński przemierza niemal 650 kilometrów przez Polskę, niosąc 15-kilogramowy krzyż. Trasa - od Zalewu Wiślanego po Giewont, dalej przez Gniezno aż do Sokółki - układa się w symboliczny znak krzyża na mapie kraju. To nie tylko wysiłek fizyczny. To intensywna, osobista modlitwa, duchowa walka i proces głębokiej wewnętrznej przemiany.