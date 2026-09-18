Plotki się potwierdziły. Legenda kina zagra w "Opowieściach z Narnii"

Meryl Streep zagra Aslana w "Opowieściach z Narnii"

Prace nad nową ekranizacją "Opowieści z Narnii" idą pełną parą. Reżyserka filmu Greta Gerwig ("Małe kobietki", "Barbie") właśnie potwierdziła krążące od kilku miesięcy plotki dotyczące obsady jej wyczekiwanej produkcji. W jedną z głównych ról w filmie wcieli się legendarna amerykańska aktorka Meryl Streep.

Trzykrotna laureatka Oscara użyczy głosu Aslanowi. Ten legendarny lew, będący jedną z czołowych postaci w książkach C.S. Lewisa, to najwyższy władca Narnii, który towarzyszy rodzeństwu Pevensie podczas ich przygód w magicznej krainie. W poprzednich filmach serii głosu Aslanowi użyczył Liam Neeson.

Zmiana w dubbingu nie oznacza jednak zmiany płci samego bohatera. W materiałach promocyjnych lew przedstawiany jest w formie męskiej. Korekcie uległ za to wygląd postaci - na okładce magazynu Empire możemy dostrzec u słynnego lwa różnokolorowe tęczówki i pysk przypominający wielobarwną mozaikę.

"Opowieści z Narnii": reżyserka inspirowała się legendą muzyki

W najnowszym wywiadzie Gerwig nieco szerzej opowiedziała o tym, jak wyglądał proces castingowy nowych "Opowieści z Narnii". Reżyserka "Lady Bird" przyznała, że od początku chciała, aby w Aslana wcieliła się legendarna gwiazda kina. Meryl Streep była jej wymarzonym wyborem - artystki pracowały już razem przy okazji "Małych kobietek".

"Szukałam kogoś, kto miałby w sobie głębię, ale nie był pretensjonalny. Kogoś, kto miałby w sobie powagę, lecz nie ponurą, nadętą postawę. Kogoś, kto potrafiłby wyrazić zarówno głębię i patos, jak i radość oraz zachwyt" - zdradziła Gerwig w rozmowie z magazynem "Empire".

"Chciałam znaleźć kogoś po siedemdziesiątce, żeby za tą osobą stała mądrość płynąca z doświadczenia, ale żeby miała też w sobie świeżą ciekawość, jak dziecko. I jednocześnie musiała to być jedna z największych aktorskich sław w historii. Ta lista nie jest długa" - dodała reżyserka.

Wygląd Aslana będzie się znacznie różnił od wersji, jaką zapamiętaliśmy z poprzednich ekranizacji. Gerwig zdradziła, że jedną z głównych inspiracji do jego wielobarwnego, połyskującego wyglądu był kultowy muzyk, David Bowie.

"David Bowie uratował mi życie. Paul McCartney uratował mi życie. David Gilmour uratował mi życie. Pete Townshend uratował mi życie. Jimmy Page, Robert Plant. Gdy słucham ich muzyki, towarzyszy mi głębokie przekonanie, że wszystko będzie dobrze" - mówiła. - "Narnia to dosłownie świat stworzony z muzyki. To świat powołany do życia śpiewem Aslana, a dla mnie rock and roll był właśnie takim światem zbudowanym z muzyki" - podsumowała.

"Opowieści z Narnii" to pierwsza część nowej serii filmowej w reżyserii Grety Gerwig. Film będzie ekranizacją książki "Siostrzeniec czarodzieja". Trafi do kin 12 lutego 2027 roku, a 2 kwietnia będzie miał swoją premierę na Netfliksie.