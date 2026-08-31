Najnowszy projekt Macieja Sobieszczańskiego zapowiada się na jeden z najbardziej poruszających tytułów nadchodzących lat. Dramat "Przez ścianę" opowiada autentyczną, niemal baśniową historię z 1947 roku. W komunistycznym więzieniu na Rakowieckiej los stawia na drodze dwójkę 27-latków: Wiesławę Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego. Rozdzieleni murami, pewnej nocy nawiązują kontakt za pomocą kodu Morse'a. Choć brzmi to niewiarygodnie, młodzi zakochują się w sobie przez ścianę. Po sześciu latach biorą więzienny ślub, a po odzyskaniu wolności spędzają u swojego boku kolejne 55 lat.

Przed kamerą wystąpiła śmietanka polskiego kina. W głównych rolach Maria Dębska oraz Jakub Gierszał. Na ekranie towarzyszy im doborowa obsada, w której znaleźli się m.in. Arkadiusz Jakubik, Agnieszka Grochowska, Julian Świeżewski, Agnieszka Suchora oraz rzadko oglądana na kinowym ekranie Dorota Segda.

"Przez ścianę" Bartosz Mrozowski materiały prasowe

Za zdjęcia odpowiada wybitna operatorka Jolanta Dylewska, autorka wizualnej strony m.in. "W ciemności" i "Pokotu". Nastrojową ścieżkę dźwiękową skomponował duet Mary Komasa i Antoni Komasa-Łazarkiewicz. Scenografię przygotowała Anna Wojdat, a kostiumy zaprojektowała Małgorzata Zacharska.

"W tej historii najważniejsza jest miłość, ze swoją bezwzględną siłą, zaprowadzająca nowy, lepszy porządek świata, któremu od tej chwili wszystko niezależnie od sytuacji musi się podporządkować. Totalność ich miłości, jej czystość jest mi bliska. Chciałbym porozmawiać dziś z widzami o takiej miłości, która daje siłę, aby przetrwać. Ta historia, jest o tym, że drugi człowiek jest nam do życia niezbędny. Potrzebujemy, żeby nas usłyszał, żeby w nas spojrzał, żeby nas zobaczył. I my w taki sam sposób musimy zawierzyć i jemu. To nie zdarza się często, ale kiedy już się wydarzy, warto o tym opowiedzieć" - Maciej Sobieszczański, reżyser "Przez ścianę".

Oficjalna polska premiera festiwalowa filmu odbędzie się podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (21-26 września 2026 roku). Do kin w całym kraju obraz trafi w pierwszym kwartale 2027 roku za sprawą dystrybutora Kino Świat.

Za produkcję "Przez ścianę" odpowiada Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (pod kierunkiem Zbigniewa Domagalskiego i Agnieszki Będkowskiej). Obraz powstał w koprodukcji ze Śląskim Funduszem Filmowym oraz Mazowieckim i Warszawskim Funduszem Filmowym. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

"Przez ścianę" Bartosz Mrozowski materiały prasowe



