Plejada gwiazd w finale "Diuny". Do obsady dołączają wielkie nazwiska

Patrycja Otfinowska

Oprac.: Patrycja Otfinowska

Kosmiczne widowisko Denisa Villeneuve'a zmierza do wielkiego finału z niespotykaną dotąd plejadą gwiazd. Zwiastun "Diuny 3" nie tylko potwierdza obecność nowych, wielkich nazwisk, ale i zdradza, jak potoczyły się losy potężnego cesarza Paula Atrydy. Kiedy premiera w kinach?

Timothée Chalamet jako Paul Atryda w filmie Diuna: Część trzecia.
Kadr z filmu "Diuna: Część trzecia"LILO/SIPAEast News

Na półtora miesiąca przed wyczekiwaną premierą kinową studio Warner Bros. podzieliło się z fanami kolejnym, pełnym widowiskowych ujęć zwiastunem "Diuny: Części trzeciej" - spektakularnego finału kosmicznej sagi w reżyserii Denisa Villeneuve'a.

Gwiazdorska obsada powraca

Swoje role z poprzednich części widowiska powtórzyli Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Javier Bardem oraz Charlotte Rampling. Do tej i tak imponującej ekipy dołączyły kolejne wielkie nazwiska światowego kina: Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson oraz Isaach de Bankolé.

Wyjątkową niespodzianką dla fanów prozy Franka Herberta jest też obsadzenie ról dzieci Paula Atrydy i Chani - w postaci Leto II oraz Ghanimy wcielą się młodzi aktorzy Nakoa-Wolf Momoa oraz Ida Brooke.

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Fabuła "Diuny 3"

Akcja nadchodzącego widowiska rozpocznie się dokładnie 17 lat po dramatycznych wydarzeniach zaprezentowanych w filmie "Diuna: Część druga". Od tego momentu drastycznie zmieniły się nie tylko relacje i dynamika pomiędzy głównymi bohaterami, ale i sam mikroklimat pustynnej planety Arrakis. W wywiadzie dla portalu Variety Denis Villeneuve zapewniał, że w zwieńczeniu swojej trylogii zabierze widzów w nieodkryte dotąd rejony planety, a także na zupełnie nowe, nieobecne dotychczas w filmowej serii światy.

Z najnowszych materiałów wynika również, że Paul Atryda (Timothée Chalamet) oraz Chani (Zendaya) ponownie są razem - i wszystko wskazuje na to, że ich relacja przetrwała najcięższe próby.

Villeneuve uchylił rąbka tajemnicy na temat tego, co czeka widza po 17-letniej przerwie:

"Mamy tu 17-letni skok. Widzimy Paula mierzącego się z konsekwencjami ogromnej władzy i próbującego wyrwać się z cyklu przemocy. Jest cesarzem, który potrafi widzieć przyszłość, więc w pewnym sensie staje się niezwyciężony" - wyjaśnił reżyser, cytowany przez Deadline.

Kiedy premiera?

"Diuna: Część trzecia" trafi do kin już 18 grudnia 2026 roku.

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