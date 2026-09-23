Planował wyreżyserować kolejną trylogię. Znamy powód, dla którego zrezygnował

George Lucas miał w planach nakręcenie kolejnych "Gwiezdnych wojen"

Od wtorku w Los Angeles można odwiedzić muzeum George'a Lucasa - The Lucas Museum of Narrative Art. Podczas rozmowy w programie CBS Sunday Morning wizjoner kina wyjaśnił, że przygotowanie muzeum wymagało od niego wiele czasu. Z tego też powodu Lucas zrezygnował z reżyserowania kolejnych trzech filmów z uniwersum "Gwiezdnych wojen".

"Kiedy się zabrałem za muzeum, postanowiłem wycofać się z kręcenia filmów. To była poważna decyzją, bo miałem do zrealizowania jeszcze trzy części 'Gwiezdnych wojen'. Zdałem sobie jednak sprawę, że kończy mi się czas, a bardzo zależało mi na stworzeniu tego muzeum" - powiedział George Lucas na antenie CBS.

George Lucas wyreżyserował cztery filmy z cyklu "Gwiezdne wojny" - pierwszą część, czyli "Nową nadzieję" oraz trylogię prequelów: "Mroczne widmo" (1999), "Atak klonów" (2002), "Zemsta Sithów" (2005).

"Gwiezdne wojny" i Disney: filmy oraz seriale

W 2012 roku Lucas sprzedał studio Lucasfilm Disneyowi. W kolejnych latach powstały nowe odsłony gwiezdnej sagi - zarówno filmowe, jak i serialowe. "Gwiezdne wojny: przebudzenie mocy" zadebiutowało w 2015 roku, "Ostatni Jedi" w 2017, a "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Na małym ekranie pojawiły się takie seriale jak "Andor", "Ahsoka", "Akolita", "Gwiezdne wojny: załoga rozbitków", czy "Mandalorianin".

"Gwiezdne wojny": "Ashoka" i "Starfighter" w 2027 roku

W tym roku w kinach mogliśmy oglądać film "Mandalorianin i Grogu", a w 2027 r. na ekranach kin zadebiutuje "Gwiezdne wojny: Starfighter" z Ryanem Goslingiem w roli głównej.

"Star Wars: Starfighter" to samodzielny film, który fabularnie nie jest połączony z bohaterami pozostałych produkcji przedstawiających sagę rodziny Skywalkerów.

Akcja filmu będzie rozgrywać się pięć lat po wydarzeniach przedstawionych w "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" w nowym zakątu gwiezdnej galaktyki. Reżyseruje Shawn Levy, a w obsadzie Ryan Gosling, Mia Goth i Matt Smith oraz Flynn Gray, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings i Amy Adams. Scenariusz napisał Jonathan Tropper.

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