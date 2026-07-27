"Gdy dowiedzieliśmy się o nieautoryzowanym udostępnieniu filmu, natychmiast wszczęliśmy procedury usunięcia tej kopii. Traktujemy poważnie naruszenie praw autorskich i podejmiemy wszelkie stosowne kroki prawne w celu ochrony naszych treści i własności intelektualnych" - czytamy w oświadczeniu wytwórni Universal, które opublikował serwis "Deadline".

W tym momencie nie wiadomo, kto odpowiada za udostępnienie "Odysei" na portalu X. Wydaje się, że wszystkie nielegalne kopie zostały szybko usunięte. Niektórzy użytkownicy pozwolili sobie na żarty z osób chcących zobaczyć piracką wersję dzieła Nolana. Umieszczają ponad trzygodzinne filmy, których początek zapowiada "Odyseję". Po wyświetleniu logo wytwórni Universal widzowie są raczeni trzema godzinami Ricka Astleya śpiewającego "Never Gonna Give You Up".

"Odyseja" [trailer 2] materiały dystrybutora

"Odyseja" idzie po miliard

Pojawienie się "Odysei" w sieci nie wpłynie negatywnie na jej wynik box-offisowy. W swój drugi weekend film zarobił w Stanach Zjednoczonych aż 87 milionów dolarów. To spadek w stosunku do pierwszych dni wyświetlania o zaledwie 30 procent. Stanowi to bardzo dobry wynik. Większość wielkich produkcji notuje spadki w swym drugim weekendzie w okolicach 50 procent.

Na całym świecie "Odyseja" zarobiła do 26 lipca niemal 640 milionów dolarów, co czyni z niej w tym momencie siódmy najbardziej dochodowy film 2026 roku. W najbliższych dniach najnowsze dzieło Nolana powinno znaleźć się na czwartej pozycji, za "Michaelem" (1,01 miliarda dolarów), "Super Mario Galaxy Film" (1,011 miliarda dolarów) i "Toy Story 5" (1,022 miliarda dolarów). Chociaż w następny weekend debiutuje "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", który skupi na sobie uwagę części widowni, "Odyseja" na pewno dołączy wkrótce do grona tegorocznych miliarderów.

Najważniejsze informacje o "Odysei"

"Odyseja" jest adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.

Wytwórnia Universal zapowiadała film jako "wizjonerskie, wyjątkowe w tym pokoleniu dzieło, z którego dumny byłby sam Homer". Zdjęcia realizowano w okresie od lutego do sierpnia 2025 roku w Maroku, Grecji, Włoszech, Szkocji, Islandii oraz na Saharze. Budżet produkcji szacuje się na 250 milionów dolarów. To pierwszy w historii film pełnometrażowy nakręcony w całości kamerami IMAX.

Nolanowi udało się zebrać imponującą obsadę. W Odyseusza wcielił się Matt Damon. Jego żonę Penelopę zagrała Anne Hathaway, a syna Telemacha - Tom Holland. Jon Bernthal wcielił się Menelaosa, króla Sparty, a Benny Safdie w jego brata Agamemnona, króla Argolidy. Zendai przypadła rola Ateny, bogini mądrości i wojny. Charlize Theron zagrała nimfę Kalipso.

Film spotkał się ze świetnym przyjęciem widzów oraz krytyki. Przewiduje się, że będzie jednym z najważniejszych graczy w walce o przyszłoroczne Oscary.