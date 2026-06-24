Piotr Witkowski i Matylda Giegżno razem na planie. Przepracowują trudną przeszłość

Zakończyły się zdjęcia do filmu "Horyzont"

"Zakończyliśmy zdjęcia do filmu Horyzont! 20 czerwca 2026 roku odbył się ostatni dzień zdjęciowy najnowszej produkcji Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w reżyserii Bodo Koxa" - taką informację na swoim profilu na Facebooku zamieściła Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Film jest ekranizacją powieści Jakuba Małeckiego. Nas scenariuszem pracowali autor książki oraz reżyser Bodo Kox, który ma na swoim koncie filmy "Dziewczyna z szafy" i "Człowiek z magicznym pudełkiem".

Film "Horyzont" opowiada o Mańku, weteranie wojny w Afganistanie, który zmaga się z traumą, oraz o jego sąsiadce, Zuzie, próbującej rozwikłać rodzinną tajemnicę. Oboje cierpią, ale zaczynają wzajemnie sobie pomagać. Dzięki swojej przyjaźni bohaterowie przepracowują trudną przeszłość i odnajdują nadzieję na lepsze życie - brzmi oficjalny opis produkcji.

Piotr Witkowski i Matylda Giegżno w nowym filmie Bodo Koxa

Rolę Mańka gra Piotr Witkowski ("Proceder", "Idź przodem, bracie"). W roli Zuzy występuje Matylda Giegżno, która za role w "Światłoczułej" otrzymała nagrodę na festiwalu w Gdyni.

W filmie występują również: Sebastian Stankiewicz, Anna Karczmarczyk, Maciej Maciejewski, Magdalena Zawadzka, Andrzej Popiel, Filip Gurłacz i Barbara Liberek.

Za zdjęcia odpowiada Tomasz Wójcik, za kostiumy - Katarzyna Adamczyk, charakteryzację - Agnieszka Hodowana, scenografię - Agata Adamus, a dźwięk - Tomasz Wieczorek.

Film jest adaptacją książki Jakuba Małeckiego "Horyzont" z 2019 roku. Jak informuje PAP, w tej powieści autor mocno zgłębił temat zespołu stresu pourazowego wśród polskich żołnierzy. "Horyzont" został uznany Książką Roku 2019 przez Magazyn Literacki "Książki".

To już kolejna ekranizacja prozy tego autora - w 2023 roku do kin trafił film "Święto ognia" w reżyserii Kingi Dębskiej.