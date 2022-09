Do ról ambasadorów akcji "zaproszono osobistości polskiej sceny: Piotra Fronczewskiego , który ze sceną muzyczną kojarzony jest jako Franek Kimono oraz Piha - legendę polskiego rapu" - napisano w przesłanym PAP komunikacie.

Piotr Fronczewski i raper Pih ostrzegają przed prowadzeniem po alkoholu

"Ważne przesłanie, mądre słowa, mistrzowskie wykonanie. Mamy nadzieję, że taki przekaz trafi do milionów kierowców w Polsce i w efekcie nigdy nie będą jeździć na podwójnym gazie" - piszą autorzy kampanii "Alkohol i samochód? To się nie rymuje". Autorami tekst utworu są raper Adam Piechocki - Pih oraz internauci biorący udział w konkursie prowadzonym w mediach społecznościowych. Zgłoszono ponad 2 tysiące propozycji fraz. Autorem muzyki do utworu jest Magiera - jeden z najpopularniejszych polskich producentów i kompozytorów muzyki rap i hip-hop. Teledysk do utworu ukazał się na portalu YouTube.

Wideo Alkohol i samochód? To się nie rymuje! - Pih feat. Piotr Fronczewski

"Złoty płyn wypełnia brzuszek / Wiem, że furą dziś nie ruszę / Nie mam hajsu na mandaty / Życia nie spiszę na straty" - rapują twórcy utworu.

Patronat nad kampanią, której częścią jest piosenka "Alkohol i samochód? To się nie rymuje!" objęło Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

