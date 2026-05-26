Piotr Czerkawski nowym kuratorem Kina Kultura. "Miejsce celebracji polskiego kina"

Piotr Czerkawski nowym kuratorem Kina Kultura

Krytyk filmowy Piotr Czerkawski został nowym kuratorem Kina Kultura przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, które jest zarządzane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

"Chciałbym, żeby Kino Kultura stało się miejscem celebracji polskiego kina w całej jego różnorodności, przestrzenią, w której buduje się mosty pomiędzy różnymi pokoleniami filmowców, a także pomiędzy twórczyniami, twórcami a widownią. Wierzę, że osiągniemy ten cel za sprawą organizowania jak największej liczby spotkań, dyskusji i prelekcji" - mówi Piotr Czerkawski.

Będę starał się, żeby Kino Kultura, wywołując nieprzemijający twórczy ferment, okazało się jednocześnie nonszalanckie niczym kino Skolimowskiego, eleganckie jak dzieła Pawlikowskiego i niepokorne niczym filmy Holland

Piotr Czerkawski jest jednym z programerów festiwalu Nowe Horyzonty i odpowiada za wybór polskich krótkich metraży do sekcji Shortlista oraz WAMA Film Festival w Olsztynie. Przez wiele lat pracował w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, gdzie współtworzył repertuar, programował wydarzenia specjalne oraz prowadził spotkania z twórczyniami i twórcami. Jest również prelegentem wielu Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Współpracował także z Bergamo Film Meeting i KFFK/Short Film Festival w Kolonii.

Jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej, Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI, a także Koła Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Laureat nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii "krytyka filmowa".

Piotr Czerkawski to także współscenarzysta wyróżnionego na Krakowskim Festiwalu Filmowym filmu krótkometrażowego "Bez reszty" (reż. Jakub Prysak, prod. Studia Munka SFP). Autor wydanej przez Wydawnictwo Czarne książki "Drżące kadry. Rozmowy o życiu filmowym w PRL-u".